اللي ليه حق هياخده.. وزارة التربية والتعليم تعلن موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 وطريقة تقديمها إلكترونياً tazalom.emis.gov.eg

نعرض لكم موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد أن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، ويتساءل الطلاب عن موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة حتى يتمكنون من تقديم تظلم على النتيجة في حالة الشعور بعدم حصولهم على الدرجات المستحقة، وقد حددت وزارة التعليم الموعد المقرر لتقديم التظلمات والإجراءات المتبعة عند تقديم هذا التظلم، وهذا ما سنستعرضه في سياق هذا الموضوع.

تعرف على موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب

يبدأ قبول تظلمات الثانوية العامة بعد ظهور النتائج بيوم واحد، أي أنه يمكن للطلاب التقديم على التظلمات والطعون على نتائج الثانوية العامة منذ الأول من شهر أغسطس 2023 بعد الانتهاء من إعلان الإحصائيات والنتائج وأسماء الطلاب المتوفقين في الثانوية العامة، ويتم تقديم التظلمات عبر استخدام الموقع المخصص من وزارة التربية والتعليم والذي تم إعداده لتلقي طلبات الطلاب.

ويأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على حفظ حقوق جميع الطلاب وأن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات التي يستحقها وفقا لأداءه خلال فترة الامتحانات بنهاية العام الدراسي.

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

تقديم تظلمات الثانوية العامة يستلزم المرور بعدد من التعليمات، والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً: يدفع الطالب ثلاثون جنيهاً عن كل مادة يتظلم عليها، ويتم إيداع هذا المبلغ في الصندوق المخصص لدعم المشروعات التعليمية، عبر المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التعليم المصرية وبشكل إلكتروني.

بمجرد فتح موقع تظلمات الثانوية العامة يتم تحديد موعد لذهاب المتظلم إلى منطقة التقدير المركزي.

تقديم طلب على موقع الوزارة حتى يتم قبول التظلم، كما يتم تحديد المادة والموعد الخاص بالاطلاع عليها بطريقة إلكترونية.

يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته في المربع الخالي المخصص لذلك.

بعد تعديل الدرجات الخاصة بالتظلم تقوم الوزارة بإخطار الطالب بالنتيجة بعد سداد الرسوم.

يتم اعتماد مذكرة الزيادة عبر وزارة التربية والتعليم، أو من خلال نائب رئيس الامتحانات ولجان المراقبة والنظام.

الإجراءات المتبعة بعد تقديم التظلم

بعد تقديم التظلم يتم اتباع الإجراءات التالية: