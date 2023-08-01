المدارس هتبدأ أمتى.. هذا موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المدارس بالمحافظات المختلفة

يوماً بعد يوم يقترب موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس، وهو من الأسئلة الهامة التي ينشغل بها الطلاب وأولياء الأمور حتى يستعدوا ويكونوا بأفضل الحالات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ونُقدم في السطور التالية الأنباء الجديدة عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد وغيرها من التفاصيل الهامة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المدارس

حتى هذه اللحظة لم تُعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس المختلفة في جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع أن يكون في موعد مقارب لموعد بداية العام الدراسي في العام السابق، وهو نهاية سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر 2023.

كما تقوم الوزارة بمتابعة سير العملية الدراسية، ووضع الجدول الزمني للامتحانات الخاصة بالترم الأول والذي من المتوقع أن يبدأ في 14 من شهر يناير، والفصل الدراسي الثاني في 11 من شهر فبراير 2024، وفي هذه الحالة سينتهي العام الدراسي في 8 من شهر يوليو 2024.

حقيقة بدء العام الدراسي الجديد في 15 من سبتمبر

الأخبار المتداولة عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في 15 من سبتمبر غير صحيحة، ولم يُعلن عنه من المصادر الرسمية حتى الآن، والجهة التي ستقوم بتحديد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد هي وزارة التربية والتعليم، بعد عقد اجتماعها مع المجلس الأعلى للتعليم قبيل الجامعي، ومن ثم سيتم اعتماد الجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وبعد انتهاء الاجتماع ستقوم وزارة التربية والتعليم بنفسها بإصدار بيان بالموعد الرسمي لبداية العام الدراسي، حتى يتمكن جميع الطلاب من التأهب وتحضير أنفسهم للمُضي قدماً في العملية الدراسية وتحقيق أعلى نسب النجاح، وهناك بعض المراحل التي قد تبدأ قبل الموعد المحدد ومنها بعض المدارس الرسمية ومدارس اللغات تبعاً للخارطة التعليمية لكل مدرسة.