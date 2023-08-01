2 كيلو لحمه لكل مواطن يحصل على دعم التموين .. أسعار اللحوم اليوم

هذه وقد سُجِلَتْ أسعار اللحوم اليوم ثباتًا في المنافذ الحكومية ومحلات الجزارة، حيث أعلنت وزارة الزراعة أن عملية التحسين تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في توفير منتجات غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وتحت مظلة مبادرة وزارة الزراعة كأفضل مزارعنا لخدمة أهالينا، قالت إدارة الزراعات المحمية، برئاسة شعبان عبدالسميع، أنها قامت بتطوير نقاط البيع التابعة لها في محافظة جنوب سيناء وطرح جميع المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال شهري يونيو ويوليو. تم بيع هذه المواد بأسعار مخفضة بهدف مكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن الجمهور، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم

يمكنك من خلال هذا الفقرة معرفة أسعار اللحوم اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

حيث وصل سعر لحم الكندوز البلدي إلى 300 جنيه. سعر اللحوم السودانية الطازجة في المتاجر هو 195 جنيها. تتراوح أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة حوالي 200 إلى 250 جنيها. يتراوح سعر اللحوم في الأسواق المنتقلة حوالي 250 جنيهاً. أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها. تتراوح أسعار اللحوم الطازجة السودانية في المتاجر حوالي 190 جنيهاً. يتواجد اللحوم البلدية الطازجة في المتاجر التابعة للقوات المسلحة بسعر تقريبي يصل إلى 270 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلية

تتراوح أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق حوالي 220 جنيهاً، فيما تعلن وزارة الزراعة عن تحسين وتفتيت نقاط بيع السلع الغذائية للمواطنين في جنوب سيناء، في سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة لتحسين منافذ بيع المواد الغذائية للمواطنين في جنوب سيناء.