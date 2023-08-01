دة مش انخفاض ده انهيار .. سعر الحديد اليوم

يمكنك معرفة سعر الحديد اليوم، حيث سوف يقدم موقع “البديل” لجمهوره معلومات حول أسعار الحديد والأسمنت الحالية، وذلك كجزء من خدمتهم المستمرة لزوار الموقع في مختلف المجالات. يمكنكم متابعة هذه المعلومات بالضغط هنا، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

سعر الحديد اليوم

هذه وقد بلغ سعر طن الحديد اليوم نحو إنخفاض متواصل اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

سعر طن حديد عز سجل نحو 36683 جنيه. سعر طن حديد سرحان بلغ نحو 33500 جنيه. سعر طن حديد بشاي وصل إلى 35000 جنيه. سعر طن حديد المعادي سجل نحو 32500 جنيه. سعر طن حديد مصر ستيل سجل نحو 33400 جنيه. وصل سعر طن الحديد المصري إلى مستوى 33700 جنيه. سعر طن حديد العشري بلغ نحو 32000 جنيه. تم تسجيل سعر طن حديد الكومي بحوالي 33500 جنيه، وتم تسجيل سعر الحديد المراكبي بنفس القيمة. سعر طن حديد عطية وصل إلى 34500 جنيه.

سعر طن الاسمنت اليوم