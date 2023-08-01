اقتصاد
دة مش انخفاض ده انهيار .. سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم
يمكنك معرفة سعر الحديد اليوم، حيث سوف يقدم موقع “البديل” لجمهوره معلومات حول أسعار الحديد والأسمنت الحالية، وذلك كجزء من خدمتهم المستمرة لزوار الموقع في مختلف المجالات. يمكنكم متابعة هذه المعلومات بالضغط هنا، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.
سعر الحديد اليوم
هذه وقد بلغ سعر طن الحديد اليوم نحو إنخفاض متواصل اليوم، حيث جاء على النحو التالي.
- سعر طن حديد عز سجل نحو 36683 جنيه.
- سعر طن حديد سرحان بلغ نحو 33500 جنيه.
- سعر طن حديد بشاي وصل إلى 35000 جنيه.
- سعر طن حديد المعادي سجل نحو 32500 جنيه.
- سعر طن حديد مصر ستيل سجل نحو 33400 جنيه.
- وصل سعر طن الحديد المصري إلى مستوى 33700 جنيه.
- سعر طن حديد العشري بلغ نحو 32000 جنيه.
- تم تسجيل سعر طن حديد الكومي بحوالي 33500 جنيه، وتم تسجيل سعر الحديد المراكبي بنفس القيمة.
- سعر طن حديد عطية وصل إلى 34500 جنيه.
سعر طن الاسمنت اليوم
- وصل سعر أسمنت المسلح بلغ نحو 1750 جنيهًا.
- فيما سجل سعر أسمنت النصر وصل إلى 1700 جنيه للطن.
- بينما وصل طن الأسمنت الرمادي سجل نحو 1925 جنيهًا.
- وبلغ سعر أسمنت المعلم بلغ نحو 1680 جنيهًا.
- فيما سجل سعر أسمنت العسكري سجل نحو 1693 جنيهًا.
- بينما وصل سعر أسمنت السويدي وصل إلى 1830 جنيهًا.
- بينما تم تسجيل سعر أسمنت وادي النيل بحوالي 1680 جنيهًا لكل طن.
- فيما وصل سعر الأسمنت الحلوان إلى حوالي 1710 جنيهات للطن.
- تتنوع تكاليف الأسمنت الممزوج ما بين 1080 إلى 1130 جنيه.
- بينما تتراوح تكلفة الأسمنت المقاوم بين 1760 و1880 جنيهًا.
- تتفاوت أسعار الأسمنت الأبيض بين 3475 جنيه إلى 3600 جنيه.