التجار خربوها وقاعده .. اسعار السجائر اليوم

هذه وقد تثير اسعار السجائر اليوم اهتمام “المدخنين” في مصر في الوقت الحالي بعد ارتفاعها إلى حد كبير في الأسواق وعند التجار. على الرغم من تأكيد الشركة الشرقية للدخان بأن الأسعار لم تتغير وأن التجار هم من يرفعون سعر السجائر في مصر دون أي رقابة. سنواصل معكم متابعة أسعار السجائر الرسمية، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

اسعار السجائر اليوم

وفقًا لرئيس شركة الشرقية للتبغ، هو أكد أن سعر عبوة السجائر هو نفسه بدون أي زيادة، ويتم بيعها بسعر نحو 24 جنيه وليس لدينا أي دور في بيعها بنصف هذا السعر في السوق المحلية. كما أشار إلى أن التجار يبيعون السجائر بالتفصيل بسعر 3.5 جنيه للسيجارة الواحدة، وبالتالي يصبح سعر عبوة البوكس 70 جنيه. وبالنسبة للأسعار الرسمية للسجائر، فهي كالتالي:

بوكس “10”: 15 جنيها. كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها. كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها. ميريت بأنوعها 59 جنيها. مارلبورو رد 54 جنيها. مارلبورو جولد 54 جنيها. مارلبورو كرافت 44 جنيها.

سعر عبوة السجائر في السوق

زادت أسعار السجائر بشكل كبير في السوق، حيث ارتفعت جميع الأنواع بنسبة ضعف تقريبًا. هذا الزيادة أثارت غضب المواطنين الذين يُطالبون الحكومة بالتدخل الفوري في متاجر بيع السجائر في الأسواق. بالنسبة لأسعار السجائر في السوق، فإنها على النحو التالي:-