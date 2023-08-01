مش مكسوف من نفسك من اللي أنت عملته.. عمرو أديب يهين أوس أوس نجم مسرح مصر

غضب الإعلامي الكبير عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر بسبب ما فعله الفنان أوس أوس ونجم مسرح مصر، حيث غضب بشدة المذيع القدير، مما تسبب في انفعال محمد انور بسبب التصريحات الجريئة التي قالها عمرو اديب في الحلقة التي كان ينتظرها الكثير وكان ضيوف الحلقة الفنان أحمد فهمى واوس أوس ومحمد أنور نجوم مسرح مصر، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

سبب إهانة عمرو أديب لنجم مسرح مصر

بعد انتشار ونجاح أغنية سطلانه بشكل كبير في مصر وجميع الدول العربية، قام الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر باستضافة نجوم الفيلم والأغنية وهما أحمد فهمي واوس أوس ومحمد أنور وغيره، وطرح عمرو أديب سؤال محرج على أوس أوس نجم مسرح مصر، حيث قال له « مش مكسوف من نفسك على اللي أنت عملته راجل زملكاوي يهدي أغنية سطلانه للنادي الأهلي » مما غضب نجم مسرح مصر ولكن استكمل حديثه عمرو أديب وأوضح السؤال كاملاً ليرد عليه الفنان أوس أوس « هما اللي خدوها مش أنا اللي بعتها »

أحمد فهمي طاهر هو السبب في ده كله

بعد رصد السؤال النارية من قبل عمرو أديب لنجم مسرح مصر أوس أوس قام الإعلامي بالرد على أحمد فهمي ” أنت بتضحك مبسوط أنت” ثم قال أحمد فهمي ‘ طاهر هو السبب في ده كله وانتشرت الأغنية أيضا بعد أن تغني جمهور الجيش الملكي بالأغنية بسبب فوز فريقه على فريق الوداد المغربي.