“هيكون مشروع مربح” هتوفرى وتطمني صحه اولادك ويعيش معاكي لمدة سنه

طريقة عمل الشيبسي في المنزلمعظم الأمهات يبحثن عن طريقة تساعدهن في تحضير شيبسي البطاطس في المنزل بسبب اهتمام أفراد أسرتهن الكبير بتناول أكياس الشيبسي الصناعية، ولكن كل أم تشعر بالمسؤولية تجاه أسرتها وتبحث عن كل ما يجعلها في أمان وصحة جيدة لذا، ابتداءً من الآن، ستحتاجين سيدتي إلى بطاطسة وكوب من النشا، وبهما يمكنك صنع أفضل أنواع الشيبسي دون إضافة مواد حافظة، ويمكنك أن تعتبري هذا مشروعًا مربحًا.

طريقة عمل الشيبسي في المنزل

بامكانكِ أيتها السيدة تجهيز شرائح البطاطس المقلية بأفضل المكونات واتباع الخطوات البسيطة والسهلة التي تتطلب بعض المكونات والمقادير التالية:

المقادير:

3 أكواب ماء.

2 ثمرة بطاطس كبيرة الحجم.

نصف كوب نشا.

ملعقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير:

أبدأي بتقشير البطاطس وغسلها جيداً تحت الماء الجاري، ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح رقيقة على شكل شيبسي أو حسب رغبتك.

ثمّ يتم وضعه في وعاءٍ يحتوي على ماء وملح ونشا ويُقلب جيداً في الماء، ثمّ انتظري لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء مدة النقع، يتم استنزاف الماء من البطاطس، ثم يتم البدء في تحضير طاسة مليئة بالزيت ويجب الانتظار حتى يصبح الزيت ساخناً تماماً.

بعدها، يتم وضع البطاطس في الزيت المغلي وانتظري حتى تحصل على اللون الذهبي اللامع.

ثم يتم جلب طبق يحتوي على مناديل المطبخ التي تقوم بامتصاص الزيت، والبدء في وضع شرائح البطاطس عليها لامتصاص الزيت الزائد.

ثم يتم تقديمه إلى جانب بعض الأطعمة الأخرى مثل الدجاج المشوي والدجاج البانية وسندويتشات البرجر والكفتة وأطباق لذيذة أخرى.

كيفية إعداد البطاطس المقرمشة بالكاري والخل والملح

هناك عدة طرق مختلفة لتحضير البطاطس الشيبسي في المنزل بنكهة الكاري والخل والملح، والتي يمكنك الحصول عليها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

نصف كوب خل.

ملعقة كبيرة ملح.

2 حبة بطاطس.

طريقة التحضير:

تتم قشر حبات البطاطس ثم يتم تقطيعها مشابهة لشيبس بواسطة الآلة.

امسحيها جيدًا ثم ضعيها في ماء ممزوج بالملح والخل لمدة نصف ساعة.

ثم يتم تسخين الطاسة وتوضع البطاطس وتُترك حتى تنضج.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على بطاطس بطعم الكاري، فقط قومي بنقعها في الماء والملح واستغني عن استخدام الخل.

شيبسي بالطماطم

تحتاجين إلى بعض عصير الطماطم لإعداد هذه الوصفة.

ضعي ملعقة ملح، ملعقة خل وملعقة خلة في وعاء.

ثم اضفي الشيبسي إلى هذا الخليط واتركيه ينقع لمدة ساعتين.

بعد ذلك، قومي بوضعها في الثلاجة لمدة قبل أن تبدأي في قليها.

تحضير شيبسي بالجنبة المتبلة

ضعي كمية الجبنة الرومي المفضلة في الفريزر لمدة 24 ساعة حتى تتجمد بشكل جيد.

ثمّ وضعي العناصر في الكبة واطحنيها حتى تصبح مسحوقاً ناعماً.

أضيفي مرقة الدجاج إلى الكبة وطحنيها من جديد للحصول على تجانس أفضل ونعومة أكثر.

في النهاية، قمي بإضافة الثوم والبصل المجفف ورشيهما على البطاطس بعد أن تخرج من الزيت.

طريقة عمل شيبسي بالكاتشب

تحتاجين ملعقتين من الكاتشب.

ملعقة ملح، ملعقة خل وملعقة فلفل أسود.

قومي بتقطيع البطاطس ووضعها في هذا المزيج بعد أن تصفيها من الماء.

ثم اتركيها في الثلاجة.

بعد ذلك قومي بقلي البطاطس.

طريقة عمل شيبسي بالخل والملح

اتركي البطاطس بعد غليها في الماء في خل وملح، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم قومي بإخراجها وقليها مباشرة.

شيبسي بالدجاج

قم بإعداد شوربة دجاج وأضف مرق دجاج بالكمية التي تفضليها لتحضير شيبسي بالدجاج.

بعد ذلك، ضعي حلقات البطاطس في الشوربة وهي باردة، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم قومي بإخراجها وقليها مباشرة.

شيبسي بالشطة والليمون