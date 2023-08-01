عشانك وبس || مهما كان سنك هترجعي شباب وعروسه في عين جوزك من جديد

صحتك هي ثروتك، ويتبع العديد من الناس عادات غير صحية تؤذي أجسادهم وتؤثر على صحتهم، لذا يعتبر الحفاظ على صحة الجسم العامة عاملاً أساسيًا للوقاية من الأمراض وتجنب حدوث مضاعفات تؤثر فيك. لذلك، يجب عليك اتباع الأساليب الفعالة والمفيدة والابتعاد عن النصائح المتضاربة من غير المتخصصين التي قد تسبب ضررًا لك وتزيد من سوء الحالة.

1- كن نشيطاً وتحرك

تُعَد الاحتفاظ بالنشاط توصية مهمة للمحافظة على صحتك، وخصوصًا عندما تتقدم في العمر، إذ يبدأ معدل الأيض الأساسي “التمثيل الغذائي” في الانخفاض، مما يعني أن معدل حرق الدهون يتراجع، لذلك كلما مارست التمارين الرياضية، زاد تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وزادت قدرتك على التحمل لممارسة الرياضة.

الرياضة

2- قم بتحويل المهام الروتينية إلى تمارين رياضية.

إذا لم يتسن لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بسبب انشغالك الوقت، بإمكانك تحويل المهام اليومية الروتينية إلى تمارين رياضية، مثل تنظيف المنزل بالإضافة إلى ذلك، يمكنك المشي مع أصدقائك، لأن الحركة صحية بالنسبة لك وستكون لها فوائد على المدى الطويل.

الرياضة

3- اهتم بصحتك الجنسية

تجاهل صحة الجنس هو أمر نقوم جميعًا بذلك، وذلك تفاديًا للشعور بالحرج. على سبيل المثال، العديد من النساء يعانين من جفاف المهبل أثناء الجماع، ويمكن علاج هذه المشكلة عن طريق استشارة الطبيب ، لأن السبب يمكن أن يكون الإجهاد أو التقلبات الهرمونية أو بعض الأدوية.

4- لا تسمع أصوات صاخبة وخفض مستوى الصوت

للحفاظ على صحتنا، من الأفكار المهمة التي يجب أن نتبعها هي تقليل مستوى الصوت بنسبة ٦٠٪ في سماعات الأذن وراديو السيارة كما يجب عليك تجفيف أذنيك بعد مخاضٍ في الماء وتجنب استخدام أعواد القطن لتنظيفها فالشمع الذي تفرزه الأذن يعتبر واحدًا من العوامل الصحية التي تساعد في الحفاظ على نظافة الأذن والوقاية من الأوساخ والبكتيريا وحماية طبلة الأذن.

طعام صحى

5. تناول الطعام الصحى

تتطلب الالتزام بنظام غذائي صحي تضمن تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد والفيتامينات الحيوية الحد من استهلاك السكر والملح، واستبدال المشروبات الغازية بالماء والشاي الأخضر الذي يعتبر مضاداً للأكسدة.

6- تناول الفيتامينات

يمكن أن يسهم تناول فيتامين (د) بشكل كبير في تحسين أوضاع صحتك العامة، بما في ذلك تباطؤ تراجع القدرات العقلية، وتحسين أعراض الربو، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لذلك، من الجيد تناول قرص فيتامين (د)، خاصةً في فصل الشتاء، بعد استشارة الطبيب كما يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم لتحسين صحة العظام.

7- الاعتناء بصحتك النفسية

يؤثر التوتر والاجهاد على صحتك بجوانبها النفسية والجسدية، ولذا ينصح بتجنب مصادر القلق والضغوط التي تؤثر عليك.

النوم الجيد

8- النوم الجيد

الحصول على 8 ساعات نوم جيدة يوميًا يساهم في تحسين صحتك، ومن المهم أن تبتعد عن استخدام التكنولوجيا قبل النوم لمدة 90 دقيقة، وأيضًا ينصح بأخذ قيلولة بعد الظهر لمدة 10-20 دقيقة.