أغلى من”الذهب” وأنتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه ايه فكرة مش هتخطر على بالك

ظهرت في الآونة الأخيرة طرق جديدة لفرد الشعر في صالونات التجميل، مثل البروتين والكيراتين، ومع ذلك، فإن هذه الطرق تعتمد بشكل كبير على استخدام مواد ضارة مثل الفورمالين، والتي تعتبر واحدة من أخطر المواد التي يمكن استخدامها على الشعر. فهي تسبب تساقط الشعر على المدى البعيد وظهور فراغات في الشعر ومشاكل أخرى. لذلك، يجب تجنب استخدام هذه الطرق، وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام طرق أخرى لفرد الشعر مثل استخدام عصيان البامية، والتي ثبتت فعاليتها في تنعيم الشعر بشكل طبيعي. سنوضح في هذا المقال كيفية استخدام عصيان البامية لفرد الشعر.

عصيان البامية يُمكن استخدامه كبديل للكرياتين للتخلص من تجاعيد الشعر.

فحص وتنظيف البامية وقصها إلى قطع صغيرة ثم، طحن البامية وخلطها مع زيت جوز الهند وعصير الليمون. بعد ذلك، وضع الخليط على الشعر بشكل متساوٍ واتركه لمدة ساعة في النهاية، قومي بغسل شعرك وتجفيفه للحصول على شعر مستقيم وناعم.

نقوم بفصل أطراف البامية عن الثمرة وتنظيفها بعناية ثم نوضعها في وعاء مع كمية من الماء، ونغليها لمدة عشر دقائق.

نقوم بوضع أعصاب البامية في الخلاط ونقوم بخلطها حتى تصبح قوامها ناعمًا، وبعد ذلك نضيف ملعقتين من النشاء وربع كوب من زيت الخروع.

يتم توزيع خليط عصيان البامية على الشعر بشكل متساوٍ وتركه لمدة أربع ساعات، ويجب تمشيط الشعر كل نصف ساعة بعد ذلك، يتم غسل الشعر للتخلص من الماسك.

كيفية تحقيق نعومة للشعر الخشن في المنزل باستخدام خليط الأفوكادو.

الأفوكادو يحتوي على نسبة من البروتين التي تحتاجها الشعر، ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد في ترطيب الشعر وتحارب التلف الناجم عن استخدام المواد الكيميائية للتصفيف أو تعرض الشعر للحرارة يعد هذا الخليط واحدًا من أفضل الطرق لعلاج التقصف، ويتم تحضيره بواسطة هرس ثمرة الأفوكادو وإضافة ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وملعقتين من العسل، ثم يُقلَب الكريم جيدًا يوضع الخليط على الشعر المقسم إلى نصفين، ويترك لمدة ساعتين قبل غسل الشعر بالشامبو وترطيبه باستخدام الكريم المُناسب.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر الخشن

بسهولة يمكنكِ صنع علاج الكيراتين الطبيعي للشعر في منزلكِ، عزيزتي قومي بمزج ملعقة خميرة مع ملعقة زيت زيتون وملعقة من العسل الأبيض. ستلاحظين الفرق عندما تضعينه على شعرك الخشن والمجعد، حيث ينعِم ويفرِد الشعر من أول استخدام يُعتبر هذا واحدًا من أفضل وصفات الشعر التي يوصي بها الأطباء للحصول على شعر ناعم كالحرير من الاستخدام الأول.