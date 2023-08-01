“سعر الدولار اليوم” في الصرافة اليوم 1 اغسطس واسعار العملات الاجنبية

اسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري، وذلك في ظل انتظار المستثمرين لقرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم يوم الخميس بشأن سعر الفائدة يتابع متابعوها معرفة كل تفاصيل الخدمة وكيفية تنفيذها، ضمن خدمة تقدمها بشكل مستمر لزائريها في مجالات مختلفة، ويمكنكم متابعتها عن طريق النقر لمعرفه سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار أمام الجنيه

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي مبلغًا قدره 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه

تسجّل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل البنك المركزي مستوى 34.02 جنيه للشراء و34.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه

تم تسجيل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري بقيمة تقريبية تبلغ 39.65 جنيه للشراء و 39.82 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه

سجل سعر الجنيه المصري مقابل الفرنك السويسري داخل البنك المركزي المصري 35.43 جنيه للشراء، و35.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.37 جنيه مصري لعملية الشراء و100.81 جنيه مصري لعملية البيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

قام الدرهم الإماراتي بالتسجيل في البنك المركزي المصري عند معدل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه

في البنك المركزي المصري، تم تسجيل سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الجنيه بحوالي 20.67 جنيه للشراء و 20.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه

تم تسجيل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري عند مستوى حوالي 81.78 جنيه للشراء و82.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه

وثّقت البنك المركزي المصري سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه بـ80.07 جنيه لكل ريال عند عمليات الشراء، و80.41 جنيه لكل ريال عند عمليات البيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه

تم تسجيل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري بقيمة 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه

سُجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري 43.47 جنيه للشراء، و 43.68 جنيه للبيع.