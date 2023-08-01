خزني براحتك يا ست الكل.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 1 اغسطس 2023 في المزارع وللمستهلك

تعتبر القيم السعرية مقابل شراء لحوم الدواجن من بين المعلومات والأخبار الاقتصادية المهمة التي تتم متابعتها من قبل المستهلكين على المستوى المحلي في مصر بشكل يكاد يكون يومي، ومن المعروف أن أسعار الدواجن خاضعة لبورصة مصر المحلية ولشعبة الدواجن وقد تتغير القيمة السعرية للدواجن من أنواعها المختلفة ما بين لحظة وأخرى، ولذلك نتعرف من خلال التقرير على الأسعار الحالية التي من المتوقع أن تكون هي الأسعار السائدة ليوم غد وتفتتح بها البورصة المصرية الخاصة بالدواجن تعاملاتها والتي ستكون سائدة أيضًا في السوق بالنسبة لشراء الدواجن من كافة الأنواع سواء الساسو أو البلدي أو الدجاج الأبيض والأمهات فهي الأنواع الأكثر طلبًا ومبيعًا بسوق مصر المحلية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 1 اغسطس 2023

تعد أسعار الدواجن بمثابة خبر اقتصادي مهم قد تكون بياناته مختلفة حول قيمة سعر الكيلو من الدجاج من أي نوعية وذبك من وقت لآخر وذلك وفق ما تؤول إليه مؤشرات البورصة واتجاه تحرك الأسعار يجدر ذكر أن السعر الخاص بكل نوعيات الدجاج قد شهد منذ فترة قريبة انخفاض نسبي ولكن سرعان ما ارتفع مرة أخرى مؤشر الأسعار ليزيد من القيمة السعرية الخاصة بشراء مختلف أنواع الدواجن، ولذلك نستعرض عبر التقرير معلومات حول سعر الكيلو جرام من الدجاج.

سعر الدواجن البيضاء والبانيه

من الممكن شراء الدجاج الأبيض غدًا بسعر للكيلو جرام يصل إلى 61 جنيه مصري وهو السعر الخاص بالكيلو جرام منها في المزارع.

السعر في السوق المحلية للمستهلك يصل إلى 66 جنيه مصري.

سعر الكيلو جرام من لحم الدجاج البانيه بكل المحلات على مستوى البلاد بسعر 140 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو

تعتبر من أشهر أنواع الدجاج والسعر للكيلو جرام في السوق المحلي للمستهلك 95 جنيه مصري، ولكن الأسعار في المزارع لا تزيد للكيلو جرام عن 90 جنيه مصري.

سعر الدجاج الأمهات

الدواجن الأمهات من بين الأنواع التي يكثر الإقبال عليها وسعرها في السوق المحلية يصل لحوالي 60 جنيه مصري للكيلو جرام، بينما السعر للكيلو في المزرعة يصل لنحو 55 جنيه مصري في مختلف المزارع في محافظات مصر.