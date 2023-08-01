“مفاجأة للمصريين” 40 جنيه علي كل بطاقة اخر قرارات وزارة التموين

فرض رسوم قيمتها 40 جنيهًا على بطاقات التموين التالفة وبدل الفاقد، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير التموين الدكتور على المصيلحي وقرار وزاري 2 لعام 2023 حيث تم تحديد رسوم تجديد البطاقة التموينية والتالفة وبدل الفاقد في هذا القرار سنلقي نظرة على الرسوم التي فُرضتها الحكومة على إصدار بطاقة تموينية جديدة في حالة التلف أو الفقدان.

عندما تضيع بطاقة التموين يجب أن يتم الإبلاغ عن ذلك إلى خدمة العملاء لإيقافها تمامًا حتى يتم إصدار بطاقة جديدة. وفي حال عدم الإبلاغ خلال ثلاثة أيام، لن يتم إيقافها وسيكون الصرف متاحًا من خلالها. حدد الدكتور على المصيلحي رسوم استخراج بطاقة بديلة للمفقودة، والتي تبلغ حوالي 40 جنيهًا وتكون مضمونة لمدة عام واحد، وعلى المواطن دفع رسوم بقيمة 50 جنيهًا لاستخراج بطاقة جديدة بدلًا من البطاقة المعطلة، ويجب تسليمها إلى مكتب التموين المعني الذي سيقوم بتدميرها وإرسالها إلى المديرية ومن ثم إلى مركز المعلومات التابع للوزارة للتخلص منها نهائيًا. وأكد أيضًا أنه في حال تلف البطاقة الجديدة خلال عام من إصدارها، ستقوم الشركة المختصة بتوفير بطاقة جديدة للمواطن على نفقتها الخاصة.

خطوات التقديم لاستخراج بطاقة تموين جديدة

إذا تعرضت بطاقة التموين للتلف أو الضياع، يجب تقديم طلب إلكتروني للحصول على بطاقة جديدة. يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: