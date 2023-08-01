||40 جنيه لكل بطاقة تموين || أخبار هامة لأصحاب البطاقات التموينية

40 جنيها هي تكلفة البطاقة، وتم فرض هذه الرسوم من قبل وزارة التموين على البطاقات التموينية التالفة وبدل الفاقد تم ذلك بناءً على توجيهات من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، في قرار وزاري رقم 2 لعام 2023. حيث تم تحديد رسوم تجديد البطاقات التموينية التالفة وبدل الفاقد في هذا القرار في هذا المقال، سنستعرض الرسوم التي فُرضتها الحكومة على استخراج بطاقة جديدة في حالة التلف أو الفقدان.

اخر قرارات وزارة التموين

عندما يتم فقد بطاقة التموين، يجب إخبار خدمة العملاء بذلك حتى يتم إيقافها نهائيًا حتى يتم استخراج بطاقة جديدة. ومع ذلك، إذا لم يتم الإبلاغ عن فقدانها في غضون ثلاثة أيام، فلن يتم إيقافها ويمكن استخدامها للسحب. حدد الدكتور على المصيلحي مبلغ الرسوم المفروضة عند استخراج بطاقة بديلة مفقودة والتي تبلغ حوالي 40 جنيه وتأتي مع ضمان كامل لمدة عام واحد، بالإضافة إلى رسوم استخراج بطاقة جديدة بقيمة 50 جنيهًا بدلاً من البطاقة المعطلة، ويجب تسليمها إلى مكتب التموين المعني. الذي بدوره يقوم بإلغاء البطاقة وإرسالها إلى المديرية ومركز المعلومات التابع للوزارة لإتلافها نهائيًا. كما أكد أيضًا أنه في حالة تلف البطاقة الجديدة خلال عام من استخراجها، ستقدم الشركة المختصة بطاقة أخرى على نفقتها الخاصة للشخص.

خطوات التقديم لاستخراج بطاقة تموين جديدة

إذا تعرضت بطاقة التموين للتلف أو الضياع، يجب تقديم طلب إلكتروني للحصول على بطاقة جديدة. يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: