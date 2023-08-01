رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق الدور الأول لجميع المحافظات

نتائج السادس الاعدادي العراق ٢٠٢٣ وخطوات الاستعلام عنها بالإضافة إلى موعد ظهورها من الأمور التي ذكرتها وزارة التربية والتعليم العراقية، وهذا لأن هناك الكثير من المتسائلين عن موعد ظهور النتائج بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها، والجدير بالإشارة أن الوزارة أكدت على أن أعمال التصحيح والمراجعة الشاملة تتم بمنتهى الدقة وهذا لكي يتم التأكد من حصول جميع الطلاب على النتائج التي يستحقونها.

نتائج السادس الاعدادي العراق ٢٠٢٣

حتى الآن لم يتم إعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق وهذا بناءً على المذكور من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث وضحت بأن كل النتائج حاليًا تخضع إلى المراجعة الدقيقة عبر اللجان خاصة بذلك للتأكد من مدى صحتها ودقتها وخلوها من أي أخطاء حتى تضمن لطلاب حصولهم على المجموع المستحق.

بجانب هذا ذكرت الوزارة عبر بيان رسمي أن كل النتائج سوف يتم اعتمادها خلال أيام قليلة وهذا بعد إجراء عملية التصحيح والمراجعة بالإضافة إلى أنه سيتم إعلانها ونشرها فور اعتمادها بشكل رسمي عبر موقع نتائجنا المعتمد ومن خلال الموقع الرسمي الخاص بها على الإنترنت.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول

ذكرت وزارة التعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب في الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2023 بعد عدة أيام وهذا بعد انتهاء خضوع النتائج لعملية التدقيق والتحليل للتيقن من مدى صحتها على موقعها الإلكتروني ومن خلال منصة نتائجنا المعتمدة، ولهذا ذكرت الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج وهي كالآتي: