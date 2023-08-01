“ايه حقيقة الكارت الموحد الجديد” هل سيتم إلغاء بطاقات التموين؟

قال عشماوي في حديثه التلفوني في برنامج “يحدث في مصر” الذي يُبث عبر قناة “إم بي سي مصر” الكارت الموحد في هذا المكان، لن يتم التريز فقط على توفير الإمدادات، ولكن ستُقدم العديد من الخدمات الحكومية الأخرى ضمن إطار التنظيم بين الوزارات أكد أن الأنباء التي تم نشرها حول إلغاء بطاقة التموين هي غير صحيحة تمامًا وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى وجود بطاقة موحدة لخدمات الحكومة مثل التأمين الصحي والخدمات البريدية والتموين عبر منصة وبطاقة واحدة.

كارت التموين الجديد

هل سيُلغى التموين بعد تنفيذ الكارت الموحد الجديد؟

وشدد على أن النظام الموحد للبطاقات اختياري وليس إلزاميًا، قائلاً: “من يرغب في الاستمرار ببطاقة التموين بشكلها الحالي ليس لديه أي مشكلة”.

نفى المساعد الأول لوزير التموين أن يتحمل المواطن أي تكاليف مالية بسبب التغيير إلى نظام الكارت الموحد، وأكد أن عدد السلع المقدمة للمواطن في الكارت الموحد لن يتغير عن بطاقة التموين.

الكارت الموحد للتموين

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على بطاقة الكارت الموحد من خلال بوابة مصر الرقمية أو من خلال مديريات التموين في كل محافظة، وأضاف أن الخطة هي أن يتم بدء تطبيق التجربة في بورسعيد نظرًا لكونها محافظة صغيرة وعدد المستفيدين من البطاقات التموينية فيها أقل من المحافظات الأخرى، ولذلك تم اختيارها كنموذج للتطبيق الأولي.

يحصل 64 مليون مواطن في مصر على الدعم من 23 مليون بطاقة تموين، ويستفيد 72 مليون مواطن من منظومة الخبز.

الكارت الموحد بديل البطاقات التموينية

فيما يتعلق بهذا الأمر، علق الإعلامي أحمد موسى على شائعات إلغاء بطاقات التموين وأكد أن هذه الشائعات غير صحيحة تماما، وأن بطاقة التموين ستستمر كما هي مع المنتجات في نظام التموين وأشار أن الكارت الموحد هو تجربة فقط وسيبدأ تطبيقه في بورسعيد فقط.

الكارت الذكى للتموين

هل ستتم إلغاء بطاقات التموين بعد إطلاق الكارت الموحد الجديد؟

وشرح موسى، خلال حلقة برنامج “على مسؤوليتي” المذاعة على قناة “صدى البلد”، أن الكارت الذكي لن يحل محل بطاقة التموين، قائلاً: “سيستمر التموين ولا يوجد أي إجراءات تتعلق بإلغاءه حتى يتم تجربة الكارت الذكي بشكل كامل، خاصةً أن البعض قد نشر أخباراً غير صحيحة”.

وأشار أيضًا إلى أن وزارة الاتصالات ووزارة التموين هما المسؤولتان عن تطوير نظام طباعة البطاقة الذكية للخدمات، والتي تشبه التذكرة الموحدة لركوب وسائل النقل العامة في الخارج، ومن المتوقع تنفيذها قريبًا في مصر.