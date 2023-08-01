وداعًا لارتفاع الفراخ.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن مع بداية شهر أغسطس 2023

تراجعت أسعار الدواجن مع بداية شهر أغسطس اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، في العديد من المحلات والأسواق، حيث إن سعر الدواجن تراوح من 58 إلى 60 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك بانخفاض 1 جنيهًا عن تعاملات أمس، في حين أن حجم الثروة الداجنة في مصر بلغ نحو 90 مليار جنيه، ويعمل بهذا القطاع ما يُقارب من 2.5 مليون عامل في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، عبد العزيز السيد، أن أسعار الدواجن البيضاء تراوحت من 65 إلى 66 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك، في حين أن السعر يختلف بحسب المنطقة الذي يقم بها المواطن، مع العلم أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن بلغ نحو 1.4 مليار دجاجة، وفقًا لما نوه إليه وزير الزراعة، حيث إن وزارة الزراعة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج والعمل على تصدير أكبر كمية من الدواجن عبر اقتحامها للسوق السعودي والكويت في العام الجاري 2023، بعد أن نجحت في دخولها إلى الإمارات وعمان خلال عام 2022.

أسعار الرومى اليوم الثلاثاء

وبلغت أسعار الرومي من 100 إلى 1300 جنيهًا للكيلو في المحلات والأسواق المحلية، فضلاً عن أن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء بلغ نحو 21.5 كيلو سنويًا، فضلاً عن أن الإنتاج المحلي من استيراد الديوك الرومي يعد محدودًا للغاية ولا يتناسب بشكل كبير مع احتياجات السوق المحلية، هذا وأن وزن الديك الرومي يتراوح من 6 إلى 12 كيلو جرامًا وفقًا لما يحتاج إليه المستهلك داخل جميع المحافظات.