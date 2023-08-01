بزيادة 7475 جنيهًا.. بدء صرف معاشات أغسطس 2023 ومفاجأة كُبرى لأصحاب المعاشات مع الصرف

بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر أغسطس بقيمة الزيادة الأخيرة، ووصل عدد المستفيدين القائمين بالصرف إلى نحو 11 مليون مستفيد وقائم بالصرف، مع العلم أن الزيادة جاءت وفق توجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يتمكن جميع المشتركين في أنظمة التأمينات من أجل الحصول على معاشاتهم بكل سهولة، إضافة إلى أن الهيئة أتاحت إمكانية الصرف من العديد من الأماكن المختلفة على مستوى الجمهورية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

زيادة معاشات شهر أغسطس 2023

جاءت زيادة معاشات شهر أغسطس لجميع المشتركين في أنظمة التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:-

بلغت الزيادة للشريحة الأولى إلى نحو 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه.

في حين أن الشريحة الثانية من أصحاب المعاشات بلغت الزيادة لهم نحو 2645 جنيهًا بدلاً من 2300 جنيه.

إضافة إلى أن الشريحة الثالث وصلت الزيادة فيها إلى 4025 جنيهًا.

كما أن الشريحة الرابعة استقرت الزيادة إلى نحو 4945 جنيهًا.

في حين أن الشريحة الخامسة استقرت الزيادة فيها إلى 6095 جنيهًا.

في النهاية فإن الشريحة السادسة بلغت الزيادة إلى نحو 7475 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023 وهي على النحو التالي:-

البريد المصري بجميع فروعه.

منافذ شركة فوري.

فروع بنك ناصر على مستوى الجمهورية.

ماكينات الصراف الألي.

البنوك المتواجدة في القرى.

جميع البنوك الخاصة أو التجارية.

المحافظ الإلكترونية لجميع الهواتف.

ويمكن لجميع الموظفين القيام بعملية الصرف عبر أماكن الهيئات التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.