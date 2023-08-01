ممكن تسبب عقم وبرود جنسي .. التهاب المهبل البكتيري وطرق علاجه واسبابه

يصبح الغشاء المخاطي المهبلي رقيقًا وجافًا مما يسبب الحكة والحرقان والألم، كما أن الاستحمام والصابون المعطر الحيوانات المنوية يمكن أن يسبب الحساسية وتهيج المهبل الالتهابات المهبلية هي مجموعة من الأعراض التي تتمثل في الإفرازات أو الحكة أو الألم الموضعي أو بسبب بسبب خلل في البكتيريا المهبلية أو عدوى كما أنه يسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث وبعض الأمراض الجلدية.

أنواع التهاب المهبل الشائعة

تنقسم التهابات المهبل الى عدة انواع وهم

1. التهاب المهبل الجرثومي

يحدث هذا النوع نتيجة خلل في البكتيريا في المهبل ونمو مفرط للبكتيريا السيئة، وتعاني النساء من التهاب المهبل سواء كن ناشطات جنسياً أم لا.

2. عدوى فطرية

ناتج عن فرط نمو فطريات مجهرية تسمى Candida albicans، وفي حالة حدوث تغيرات في البيئة الطبيعية للمهبل، لا تعتبر العدوى الفطرية من الأمراض المنقولة جنسياً.

متى يجب أن ترى الطبيب؟

يُنصح بالذهاب للطبيب في الحالات التالية:

عند ظهور أعراض التهاب المهبل لاول مرة.

عند احتمال الإصابة بمرض جنسي.

عندما تكون أعراض المريض غير مناسبة لعدوى فطرية.

أعراض التهاب المهبل

عادة ما يكون لدى النساء المصابات بالتهاب المهبل واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

ان يحدث تلك الاعراض بعد ممارسة الجنس.

تغير لون ورائحة وكمية الإفرازات من المهبل.

حكة أو تهيج المهبل.

شعور حارق في المهبل.

الشعور بالألم أثناء ممارسة الجنس.

الشعور بالألم أثناء التبول.

نزيف مهبلي خفيف.

افرازات بيضاء كثيفة مثل الجبن.

وتكون تلك الإشارة إلى أنه في حالات الالتهابات المهبلية من نوع البكتيريا المهبلية، يكون هناك إفرازات بيضاء مائلة للرمادي برائحة كريهة تشبه رائحة الأسماك تزداد بعد ممارسة الجنس.

أسباب وعوامل الخطر للالتهابات المهبلية

تشمل الأسباب وعوامل الخطر ما يلي:

1. عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالعدوى ما يلي:

الأدوية مثل المضادات الحيوية والمنشطات.

مرض السكري غير المتوازن.

التغيرات الهرمونية

مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو أثناء تناول حبوب منع الحمل.

الغسل بالصابون واستخدم مزيل العرق.

ارتداء الملابس الضيقة يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة غير المباشرة.

1. أسباب التهاب المهبل

يرجع هذا بشكل عام إلى تغيير في التوازن الصحي للبكتيريا داخل المهبل أو بسبب عوامل خارجية، والتي قد تشمل:

2.انخفاض مستويات هرمون الاستروجين

حيث قد يكون سبب التهاب المهبل هو انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث.

داء المشعرات

يحدث هذا النوع من التهاب المهبل في الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي يسببها طفيلي مجهري وحيد الخلية يسمى Trichomonas vaginalis في بعض الأحيان لا تظهر أعراض على الرجال المصابين بهذا الطفيلي، ولكن النساء تظهر عليهن أعراض التهاب المهبل.

التهاب المهبل الضموري أو التهاب المهبل غير المعدي

وهو نوع من أنواع العدوى المهبلية الناتجة عن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث.

تشخيص عدوى المهبل

يتم تشخيص الإصابة بما يلي:

اسأل المريض عن الأعراض.

تاريخ المريض من الأمراض المنقولة جنسيا.

الفحص الطبي.

علاج التهابات المهبل

يشمل علاج التهاب المهبل:

أقراص مهبلية أو تحاميل ميترونيدازول أو كليندامايسين.

مرهم كلوتريمازول أو ميكونازول وتحاميل مهبلية.

أقراص فلوكونازول أو كيتوكونازول، إذا لم تستجب للعلاج السابق في بعض الأحيان، يلزم العلاج الوقائي لـ داء المشعرات بأقراص ميترونيدازول.

مركبات الاستروجين بجميع اشكالها مثل: المراهم، الاقراص المهبلية.

تجنبي التهيج المهبلي مثل الصابون المعطر ومسحوق الغسيل وكرات القطن أو السدادات القطنية.

الوقاية من الالتهابات المهبلية

تعتمد الوقاية من الالتهابات المهبلية بشكل أساسي على: