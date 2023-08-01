أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، بعد أن أعلنت الوزارة عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي جاءت بنسبة نجاح 78%، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التظلمات بداية من يوم الخميس الموافق 3 اغسطس الجاري،على أن يستمر لمدة 15 يوم، ثم تبدأ بعدها امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 في 19 أغسطس الجاري، وكان الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن نسب نجاح طلاب شعبة علمي بلغت 87.62%، أما عن نسب نجاح شعبة علمي رياضيات جاءت 79.78 أما الشعبة الأدبية فجاءت نسب النجاح فيها 78.74%.

وأكد “حجازي” خلال حوار له مع الإعلامي “عمرو أديب” على قناة mbc مصر أن اوائل طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ عددهم 36 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 30 طالب في شعبة علمي علوم ورياضيات وأدبي، وطالبين من المدارس التكنولوجية STEM و3 طلاب في مدارس الدمج وطالب من مدرسة المكفوفين.

كما أكد “حجازي” أيضاً أنه تم اختيار اوائل الطلبة بناءً على المجموع الكلي بجانب درجات المواد التي لا يتم اضافتها على المجموع، وأشار أنه على الرغم من أنها مواد لا تضاف إلى المجموع إلا أن يجب على الطالب أن ينجح فيها وهي تساهم في ترتيب الطالب أيضاً.

وأضاف “حجازي” خلال نهاية حديثه أن طلاب الثانوية العامة تم توزيعهم على 2098 لجنة،واستعانت الوزارة بحوالي ما يقرب من 12136 مراقب و100 ألف و 815 ملاحظ، هذا بالإضافة إلى 16869 معاونًا و8409 فرد أمن و1166 من قبل الأعضاء القانونيين.