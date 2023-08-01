“ياترى حتلحق” توقعات تنسيق الجامعات لعام 2024
توقعات تنسيق الجامعات لعام 2024
بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، بدأت عمليات البحث تتزايد عن توقعات تنسيق الجامعات لعام 2024، وسط حالة من القلق يشعر بها عدد كبير من الطلاب الحاصلين على درجات متوسطة، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى قد انخفض إلى تنسيقات لم تشهدها من قبل وهذا ما سوف يعطي فرصة كبيرة للطلاب لاختيار التخصص المناسب له.
المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات 2023
ومن خلال موقع الديل نسعى أن نقدم لكم أهم الأخبار التي تهم المتابع العربي في شتى المجالات، وخلال الساعات الأخيرة رصد فريق العمل زيادة في البحث عن توقعات تنسيق الكليات لعام 2024، وتوقع الكثير من القيادات التعليمية، أن يشهد التنسيق هذا العام زيادة في الفرص مما يعطى للطلاب فرصة أكبر لتحقيق أحلامهم.
وكان الدكتور”رضا حجازي” قد أكد خلال حوار له في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب ، أن تنسيق الجامعات 2024 سوف يحمل الكثير من المقاجآت خاصة الراغبين في الالتحاق في كلية الطب والتي من المتوقع أن يتم تعديل درجات القبول، هذا إذا كانت نسب النجاح في الثانوية العامة مرتفعة، ومن المتوقع أن تنخفض درجة أو اثنين على الأقل إذا كانت النتائج منخفضة.
وتعد الزيادة او الانخفاض في تنسيق الكليات هذا العام حافز قوي للطلاب حتى يتمكنوا من تحسين ادائهم وتشجعيهم على العمل بشكل أكبر، وهذا أيضاً يحقق التوازن في القبول بالكليات.
توقعات تنسيق الجامعات لعام 2024
- تنسيق الجامعات 2023.. كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنيا 345.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 344.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية الهندسة جامعة أسيوط 344.0 درجة.
- مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 343.0 درجة.