تنبيه من المركز الوطني للأرصاد بشأن رياح شديدة في مكة والمدينة المنورة والجموم 1/8

المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهًا هامًا اليوم بشأن توقع حدوث رياح شديدة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الجموم في المملكة العربية السعودية، ويشير التنبيه إلى أن سرعة هذه الرياح قد تصل إلى ما بين 40 إلى 49 كيلومترًا في الساعة، مما يؤثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

المركز الوطني للأرصاد

وتأتي هذه الرياح المشددة بالتزامن مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مما يجعل الأوضاع الجوية غير ملائمة للسفر أو القيادة بحذر، وعليه، ينصح المركز الوطني للأرصاد السكان والمسافرين بتوخي الحذر واتباع التعليمات الأمنية خلال فترة استمرار هذه الظروف الجوية الغير مستقرة.

تتوقع الأرصاد أن تستمر هذه الحالة الجوية المضطربة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وقد يتم تمديد التنبيه إذا استمرت الأحوال الجوية السيئة بعد هذا الوقت.

وفي ضوء هذا التحذير، يدعو المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق المفتوحة وتجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بالرياح الشديدة، كما يُنصح بتحديث التقارير الجوية بشكل دوري لمتابعة آخر التطورات والتحذيرات الصادرة من المركز.

وفي حال حدوث أي طارئ، يرجى التواصل مع الجهات المختصة والبقاء على تواصل مع مركز الأرصاد لمتابعة أحدث التحديثات الجوية والإرشادات الأمنية في درجة حرارة الجو.

تأثير الرياح الشديدة على المناطق المعنية

يُعد تأثير الرياح الشديدة عاملاً هامًا يجب مراعاته والتحذير منه، حيث تتسبب هذه الرياح في إثارة الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، هذا التأثير يمكن أن يؤدي إلى تحديات في قيادة السيارات والتنقل في المناطق المفتوحة، مما يُعرض الأفراد والمركبات لمخاطر عديدة. لذلك يُنصح المواطنين باتباع إجراءات السلامة أثناء التنقل خلال فترة الرياح الشديدة.

نصائح للتعامل مع الرياح الشديدة

1.ينبغي على المواطنين الابتعاد عن المناطق المفتوحة والتعامل بحذر شديد في الأماكن العرضة للرياح القوية.

2. من المهم تثبيت الأشياء الخفيفة والقابلة للتحرك في الهواء، مثل الأشرعة والأثاث الخارجي، لتجنب أي أضرار أو حوادث.

3. ينصح المواطنون بالاستماع إلى تحذيرات الجهات المختصة والمراقبة المستمرة لتحديثات حالة الطقس.

تأثير الحالة الجوية على المسافرين

قد تؤثر الحالة الجوية السيئة والرياح الشديدة على مخططات السفر ورحلات الطيران. يُفضل للمسافرين مراجعة شركات الطيران المعنية والاطلاع على تحديثات الرحلات لتجنب أي إلغاءات أو تأخيرات محتملة.

الاستعداد للطوارئ

يُشجع المواطنون على التحضير للطوارئ، مثل الاحتفاظ بمواد غذائية غير قابلة للتلف والماء ومصادر الإضاءة في حال انقطاع التيار الكهربائي. كما ينبغي الاحتفاظ بجهاز استقبال إنذارات الطوارئ للحصول على أحدث المعلومات والتحذيرات من الجهات المختصة.