عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1445.. اليوم بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

بعد توقف معاش الضمان لبعض الأشخاص لحوالي 7000 مستفيد بوقت قريب المستفيدين الآن يتابعون اخر أخبار الضمان، وكلما يظهر إليهم عاجل الضمان الاجتماعي المطور اليوم يكون لديهم حالة من الذعر والخوف، إذ أن الوزارة من بين الحين والآخر تقدم تحذيرات شديدة، وعلى الرغم من أنها حددت لهم موعدًا ثابتًا لصرف الضمان وهو مع بداية الشهر، ولكنهم من بين الحين والآخر يتساءلون عن مواعيد الصرف وطرق الاستعلام عن الأهلية، وعن بعض الأشياء الأخرى التي يواجهونها بسبب المشكلات.

عاجل الضمان الاجتماعي المطور اليوم

نبهت وزارة الموارد كثيرًا على الأشخاص بأنها ستقدم عقوبات إن خالف المواطنين الشروط أو حتى كان بهم هذه الأسباب التالية، وفقًا للمادة رقم 17، وإليكم هذه الحالات وهي كالآتي:

أولًا تقديم المستفيد بيانات شخصية غير صحيحة عنه أو أسرته.

إن كان غير ملتزم بأي خطة تأهيل وضعتها الوزارة.

تأخر الشخص المستفيد عن القيام بتحديث البيانات التي تقوم الوزارة بطلبها بمدة تزيد عن شهر من وقت الإبلاغ بالتحديث.

إقامة المستفيد بأي دور إيواء أو رعاية تتبع الحكومة.

وفاة الشخص الذي يحصل على راتب الضمان.

الاستعلام عن الأهلية بالضمان

أهلية الضمان تصدر 27 بالشهر الميلادي، وقامت الوزارة بوضع رابط يساعد الأشخاص في الاستعلام عن الأهلية وهي كالآتي:

أولًا لابد من تسجيل الدخول لمنصة الضمان.

اضغط على خانة الدخول من خلال بوابة نفاذ.

تدخل بيانات الشخص المستفيد.

اضغط على خانة الطلبات المتواجدة بالقائمة.

انقر على كلمة إجراء.

يعرض لك بعد ذلك النظام جميع التفاصيل المتعلقة بالاستحقاق والأهلية وسترى المبلغ المستحق.

موعد صرف رواتب الضمان

يصرف الضمان الاجتماعي باليوم الأول خلال الشهر الميلادي، وموعد صرف راتب هذا الشهر سيكون الثلاثاء واحد أغسطس 2023 الذي يوافق وقتها 14 محرم 1445