تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 “أدبي وعلمي”

تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 وبدأ الطلاب في البحث عن تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2024، والتي يفضل الالتحاق بها عدد كبير من الطلاب من خريجي الثانوية العامة، وإليكم التفاصيل…

تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ظهرت بالأمس في جميع محافظات الجمهورية وسط فرحة كبيرة، خاصة بعد أن أكد وزير التربية والتعليم عن أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 78% وبدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن تنسيق جامعة الأزهر التي تعد من أهم الجامعات التي يسعى عدد كبير من الطلاب للالتحاق بها، وقد أعلنت مشيخة الأزهر عن تنسيق كليات الأزهر الشريف للقسم العلمي والتي جاءت كالتالي:

كليات الطب بالنسبة للبنين والبنات القاهرة الحد الأدنى 96.15%.

الحد الأدنى لكليات الطب في محافظة اسيوط 03؟38%.

كلية طب أسنان القاهرة 94.62%.

كلية الهندسة ببنين والبنات تقبل بحد أدنى نسبة 90.92%.

كلية الهندسة في محافظة قنا فإن نسبة الحد الأدنى لها هي 89.85% من القبول

كلية العلوم تقبل نسبة 82% كحد أدنى للالتحاق بها.

معهد الإعداد الفني للتحاليل البيولوجية في كلية العلوم في القاهرة حد أدنى نسبة 88.46%.

تنسيق كليات الأزهر الشريف للقسم الأدبي

وقد أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن تنسيق كليات الأزهر للقسم الأدبي والتي جاءت كالتالي: