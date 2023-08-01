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تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 “أدبي وعلمي”

تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات

مرعي البريمومنذ 40 دقيقة
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تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 
تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 

تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 وبدأ الطلاب في البحث عن تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2024، والتي يفضل الالتحاق بها عدد كبير من الطلاب من خريجي الثانوية العامة، وإليكم التفاصيل…

تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ظهرت بالأمس في جميع محافظات الجمهورية وسط فرحة كبيرة، خاصة بعد أن أكد وزير التربية والتعليم عن أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 78% وبدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن تنسيق جامعة الأزهر التي تعد من أهم الجامعات التي يسعى عدد كبير من الطلاب للالتحاق بها، وقد أعلنت مشيخة الأزهر عن تنسيق كليات الأزهر الشريف للقسم العلمي والتي جاءت كالتالي:

  • كليات الطب بالنسبة للبنين والبنات القاهرة الحد الأدنى 96.15%.
  • الحد الأدنى لكليات الطب في محافظة اسيوط 03؟38%.
  • كلية طب أسنان القاهرة 94.62%.
  • كلية الهندسة ببنين والبنات تقبل بحد أدنى نسبة 90.92%.
  • كلية الهندسة في محافظة قنا فإن نسبة الحد الأدنى لها هي 89.85% من القبول
  • كلية العلوم تقبل نسبة 82% كحد أدنى للالتحاق بها.
  • معهد الإعداد الفني للتحاليل البيولوجية في كلية العلوم في القاهرة حد أدنى نسبة 88.46%.
تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 
تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024

تنسيق كليات الأزهر الشريف للقسم الأدبي

وقد أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن تنسيق كليات الأزهر للقسم الأدبي  والتي جاءت كالتالي:

  • كلية اللغات والترجمة تقبل نسبة 62.46% كحد أدنى.
  • كلية الإعلان تقبل من 76.77%.
  • كلية الزراعة 75.23% كحد أدنى.
  • كلية التربية في القاهرة 58.31% كحد أدنى.
  • تنسيق كلية اللغة العربية  53.08% كحد أدنى.

 

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مرعي البريمومنذ 40 دقيقة
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