تردد قنوات ابو ظبي الرياضية AD Sports لمتابعة مباريات البطولة العربية والمباريات الودية مجاناً

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة رياضية تابعة لمجموعة قنوات أبوظبي الإعلامية، وتعد واحدة من أشهر القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست القناة في عام 2008 وتبث برامجها على مدار الساعة.

تقدم قناة أبو ظبي الرياضية تغطية شاملة لأهم الأحداث والمباريات الرياضية العالمية، مثل دوري أبطال أوروبا، والدوريات الأوروبية الكبرى، وكأس العالم لكرة القدم، وكأس العالم للأندية، وألعاب القوى، والجولف، وغيرها. كما تقوم القناة بعرض الأخبار الرياضية والبرامج الحوارية والتحليلات الرياضية.