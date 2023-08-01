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تردد قنوات ابو ظبي الرياضية AD Sports لمتابعة مباريات البطولة العربية والمباريات الودية مجاناً

مرعي البريمومنذ 42 دقيقة
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يبحث محبي ومتابعي الكرة العربية والعالمية بالوقت الحالي عن القنوات المفتوحة الناقلة للكثير من الاحداث الرياضية بالوقت الحالي وإستطاعة قناة أبو ظبي الرياضية ان تحصل علي حقوق الكثير من البطولات الودية التي تخوضها العديد من الاندية الاوروبية بالوقت الحالي إستعداد للموسم الجديد، ولذلك نعمل من خلال موقعنا البديل علي توفير تردد قناة أبو ظبي الرياضية لكي تشاهدون كافة الاحدث الرياضية مجاناً بدون تشفير .

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة رياضية تابعة لمجموعة قنوات أبوظبي الإعلامية، وتعد واحدة من أشهر القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست القناة في عام 2008 وتبث برامجها على مدار الساعة.

تقدم قناة أبو ظبي الرياضية تغطية شاملة لأهم الأحداث والمباريات الرياضية العالمية، مثل دوري أبطال أوروبا، والدوريات الأوروبية الكبرى، وكأس العالم لكرة القدم، وكأس العالم للأندية، وألعاب القوى، والجولف، وغيرها. كما تقوم القناة بعرض الأخبار الرياضية والبرامج الحوارية والتحليلات الرياضية.

تردد قناة AD Sport 1 HD

القمر الصناعي: أسترا التردد: 12226 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد 2023 HD

القمر الصناعي القنوات المدار التردد الاستقطاب الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة القناة

عرب سات 1HD,2SD,yas SD 26.0E 11804 افقي 27500 5/6 HD

نايل سات 1,2 7.3W 11526 افقي 27500 3/4 SD

نايل سات 1,2,yas 7.3W 11411 افقي 27500 5/6 HD

نايل سات 3,4,5,6,edge 7.3W 11373 افقي 27500 3/4 HD

هوت بيرد 1 13.0E 11747 افقي 27500 3/4 SD

ياه سات 1,yas 52.5E 11938 افقي 30000 8/9 HD

ياه سات 1,2 52.5E 12054 افقي 30000 8/9 HD

إسم القناة علي الرسيفر ( AD Sports)

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2023 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية: 12091.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية نايل سات HD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ad sport الجديد: 12467.

الاستقطاب: عمودي – أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6- 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الجديد hd 2023 عرب سات 1 و 2

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة ad sport الجديد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد بريميوم 1 ad sport premium نايل سات

تردد ad sport premium 1 والأستقطاب: 12091 (عمودي).

ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 3 hd على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11372.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة على نايل سات 2023 الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والأستقطاب: 11526 (أفقي).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 المفتوحة 2023 الجديد على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والأستقطاب: 11526 (أفقي).

: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

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مرعي البريمومنذ 42 دقيقة
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