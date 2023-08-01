تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait sport tv لمتابعة المباريات الودية والبطولة العربية

يبحث محبي ومتابعي الكرة العربية بالوقت الحالي عن قنوات مجانية تنقل العديد من الاحداث الرياضية الهامة وابرزها المباريات الودية التي تخوضها الفرق العالمية بالوقت الحالي، وقامت قناة الكويت الرياضية Kuwait sport tv بنقل العديد من الاحدث الهامة اخرهم مواجهة الكلاسيكو بين النادي الملكي ونظيرة برشلونة وتسعي ادرة القناة بالوقت الحالي للحصول علي المزيد من الحقوق الخاصة بتلك المباريات الودية بالوقت الحالي.

قناة الكويت الرياضية Kuwait sport tv

قناة الكويت الرياضية هي قناة تلفزيونية كويتية متخصصة في الرياضة وتقوم بنقل كافة الاحدث الرياضية الهامة في الكويت وإستطاعة بالأونة الاخيرة ان تحصل علي المزيد من المباريات الهامة الودية التي تخوضها بعض الاندية الاوروبية بالوقت الحالي من اجل التحضير للموسم الجديد، وتأسست قناة الكويت سبورت في عام 1992 وتبث برامجها على مدار الساعة، وتغطي أحداث الرياضة المحلية والعربية والعالمية.

تقوم قناة الكويت الرياضية ببث مباشر للمباريات الرياضية المهمة، بما في ذلك بطولات كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأفريقية وكأس الأمم الآسيوية وغيرها كما تقدم القناة برامج رياضية متنوعة مثل الأخبار الرياضية والمقابلات والتحليلات والبرامج الرياضية الحوارية.

تردد القناة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11678.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

اهم البرامج التي تعرض على قناة الكويت الرياضية

التبادل

كرة الهدف

الصحة العالمي الخاص بك

بدء التشغيل

تذكرات اللاعبين

برنامج لقاء خاص.

برنامج ذكريات لاعب.

برنامج أكشن وليد.

وبرنامج شباب قول وفعل.

برنامج بودي بيلدنج.

أستوديو تحليلي.

برنامج كويت سبورت.

كذلك برنامج من مكتبتي.

برنامج الاختيار.

وبرنامج بين شوطين.

برنامج سواب.

برنامج صحتك بالدنيا.

وبرنامج الكرة أهداف.

برنامج أيادي بيضاء.

اهم المباريات التي تعرض على القناة