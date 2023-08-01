ازداد البحث من قبل اولياء الامور للتعرف على رابط نتيجه تنسيق رياض اطفال الازهر 2023 وذلك في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث انه يمكننا التعرف على نتائج طلبات التقديم بشكل إلكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال الأزهر 2024 الاستعلام بالرقم القومي.

نتيجة تنسيق رياض أطفال الأزهر 2024

يمكن لجميع أولياء الأمور الاستعلام عن تقديم رياض أطفال الأزهر من خلال الدخول على موقع التقديم حيث انه يتم إدخال كافة البيانات اللازمة حتى يتم الاستعلام واعلن الازهر الشريف ان انتائج ستظهرعبر بوابة الأزهر الإلكترونية ويتم إدخال بيانات التلميذ المتقدم ويتم من خلال القيام بالاتي.

يتم الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم اختار أيقونة نتائج الطلاب الجدد.

اختر رياض الأطفال.

كتابة الرقم القومي للطالب المتقدم.

وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

اضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم.

ستظهر النتيجة امامك.

كيفية تقديم رياض الأطفال الأزهر 2023

يمكن التقديم لمرحلة رياض أطفال الأزهر الإلكتروني كما انه يستطيع أولياء الأمور التقديم لأبنائهم في رياض أطفال الأزهر 2023 من خلال الاتي.

الدخول عبر رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2023.

اختر التقديم لـ المعاهد الأزهرية أو النموذجية.

كتابة بيانات التلميذ.

ثم يتم كتابة بيانات ولي الأمر.

سجل بيانات رغبات المعاهد المراد الإلتحاق بها.

اضغط حفظ.

يتم متابعة الموقع للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

المستندات المطلوبة لـ رياض أطفال الأزهر 2023

لابد من القيام بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة حتى يتم تقديمها في رياض أطفال الأزهر وهي.