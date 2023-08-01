“رابط مباشر” نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول العراق جميع المحافظات mohesr.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول العراق، حالة من التوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب في شتى المحافظات العراقية بعد أن أعلنت عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بطلاب السادس الإعدادي، وأعلنت الوزارة عن ارتفاع مؤشرات النجاح عن الأعوام الماضية، حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية والتي يجب أن يحصل الطالب فيها على أعلى الدرجات التي تؤهله إلى الالتحاق بالجامعة أو الكلية المفضلة.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول العراق

حيث يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالإطلاع على نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم الإنتهاء من رفعها على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر، وأشارت الوزارة خلال الصفحة الرسمية بها على الإنترنت أن نسب نجاح نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول العراق، تخطت الـ 80% وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة في بداية العام الجاري.

وأشار وزير التربية والتعليم العراقي إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن اسماء اوائل الطلبة خلال الساعات الأولى المقبلة، وسوف يتم تكريمهم خلال مؤتمر صحفي كبير بحضور عدد من القيادات التعليمية، وأضاف الوزير خلال نهاية حديثه أن الطلاب سوف يتمكنوا من الإطلاع على نتائج السادس الاعدادي 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط وزارة التربية والتعليم العراقية 2023