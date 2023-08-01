“موقع نتائجنا” تحميل نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول ملفات pdf

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول العراق فقد صرحت الوزارة عن النتائج تم الانتهاء من عملية التصحيح ولم يتبقي سواء اعتماد نتيجة السادس اعدادي 2023 دور أول ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحميل نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

اعلنت وزارة التربية العراقية عن تقديمها كافة الخدمات التي تسهل الحصول على النتائج ويتم من خلال توفير رابط نتائج السادس اعدادي 2023 دور أول وموقع نتائجنا وان النتائج تمر خلال تلك الفترة بالمرحلة الأخيرة بالاضافة إلى ان تصحيح دفاتر الطلبة انتهت بالفعل، ومازالت عملية التدقيق.

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الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023

تم القيام من قبل وزارة التربية العراقية بتحديث نظام التعليم حيث انها سهلت عملية استخراج نتائج الصف السادس الثانوي 2023 الدور الأول إلكترونيا وستقوم وزارة التربية في العراق بالانتهاء خلال وقت قليل من الاعلان على الموقع ويتم الاستعلام من خلال الاتي.