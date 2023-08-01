الأحياء التي عليها إزالة في الرياض 1445 حسب خريطة إزالة أحياء الرياض 2023

أعلنت أمانة العاصمة السعودية عن جميع الأحياء التي سوف يتم إزالتها في مدينة الرياض وأوضحت أن ذلك ضمن الإجراءات المتخذة التي هدفها القضاء على جميع المناطق العشوائية داخل السعودية لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030، فإن هذه المناطق سوف يتم تطويرها من جميع النواحي التعليمية والطبية والاجتماعية بأعلى المستويات، حيث تبلغ نسبة عمليات الإزالة بـ 1% فقط من إجمالي مساحه الرياض لذلك سوف نتعرف خلال مقالنا على الأحياء التي سوف يتم إزالتها بالرياض.

الأحياء التي عليها إزالة في الرياض

الحكومة في المملكة العربية السعودية تسعى لإزالة عدد من العشوائيات في منطقة الرياض وذلك يعد جزء من خطة التنمية لتطوير المدينة بالكامل والتخلص من مناطق العشوائيات، وترميم بعض الأحياء وإصلاحها من حيث الطرق والمباني بدون الهدم، لذلك بدأ العديد يتساءل عن الأحياء التي سوف يتم هدمها وإعادة تنظيمها مرة أخرى ومن أهم هذه المناطق ما يلي:

منطقة شرق حي عكاظ.

المناطق العشوائية بساحة النهضة.

حي الجبس في أطراف مدينة الرياض.

حي ابن سيرين في منطقة خشم.

حي الشعبي في منطقة المرسلات.

هل سيتم تعويض المتضررين من أعمال الإزالة

أعلنت الحكومة أنه سوف يتم تقديم تعويضات مالية لجميع الأشخاص المتضررين من إزالة العشوائيات، وذلك طبقا للقانون السعودي الذي يمنح تعويضات للمتضررين من الإزالة والهدد، وسوف يتم فتح باب التقديم إلكترونيا للحصول على التعويضات وبعد ذلك يتم دراسة الطلب وتقديم التعويض.