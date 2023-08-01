موعد بداية العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية .. وهل الحضور إجباري أم لا ؟

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية، من أكثر الأموزر بحثاً خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودي عن كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد وهذا ما جعل عدد كبيبر من أولياء الأمور يهتمون بالأمر ويريدون معرفة أدق التفاصيل حتى يتمكنوا من الاستعداد وشراء ما يلزمهم من ملابس وأدوات مدرسية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على الموعد الرسمي لـ بداية العام الدراسي 1445 بالمملكة السعودية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 1445 في المواعيد التالية :

الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 2023 الموافق 4 صفر هجريًا وينتهي يوم 16 / 11 / 2023.

الفصل الدراسي الثاني يبدأ أيضًا يوم الأحد 12 جمادي الأول 1445 الموافق 26 نوفمبر 2023 وينتهي يوم 22 فبراير 2024.

أما الفصل الدراسي الثالث يبدأ في يوم الأحد 3 / 3 / 2024 الموافق 22 شعبان 1445 وينتهي في 10 / 6 / 2024 الموافق 4 ذي الحجة 1445 هجريًا.

وأشارت وزارة التتعليم السعودية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم تجهيز الجداول الدراسية لعام 1445 وأنها سوف تعتمد على نظام الـ 3 فصول دراسية، وأشارت الوزارة إلى مد فترة الإجازة الصيفية لتصبح 70 يوم ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها رسمياً في 20 أغسطس الجاري.

هل الحضور إجباري أم لا؟

ويتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن إذا كان الغياب سوف يؤثر على مستوى الطالب أو درجاته أم لا، وكانت الوزارة قد أكدت خلال البيان الرسمي لها أن الحضور إلى المدرسة اجباري لجميع المراحل التعليمية بداية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وأشارت إلى أن المنصات الالكترونية التابعة للوزارة هي ضمن وسائل المساعدة فقط وسوف يتم عرض بعض الدروس عليها إلا أن الطالب يجب عليه الالتزام بالحضور طوال العام الدراسي.