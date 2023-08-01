رابط نتائج الامتحانات المهنية للترقية 2023 الجزائر عبر موقع وزارة التربية الوطنية education.gov.dz

تم دخول الامتحان المهني من قبل الكثير ويرغب الكثير في التعرف على موعد الإعلان عنها وأعلنت الوزارة عن إعلان قوائم الناجحين خلال الايام القليلة القادمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج الامتحانات المهنية للترقية 2023.

رابط نتائج الامتحانات المهنية للترقية 2023

يهتم الكثير من العاملين في التربية التعرف على نتائج الامتحانات المهنية دورة جويلية 2023، وانه تم اجراء الاختبارات الخاصة بها وقد انتهت عملية التصحيح، وينتظر الكثير التعرف على أسماء المترقين في الامتحانات المهنية في وزارة التربية الوطنية وستظهر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

القائمة النهائية للمترقين في قطاع التربية

مفتش التربية الوطنية

ومفتش التعليم المتوسط

مفتش التعليم الابتدائي

ايضًا مفتش توجيه وإرشاد مدرسي ومهني

مدير ثانوية

ومدير متوسطة

مدير مدرسة ابتدائية

مقتصد

ملحق رئيسي بالمخبز

مقتصد مسير

مشرف رئيسي للتربية

معاون تقني للمخبز

وناظر ثانوي

مستشار رئيس للتربية

مستشار التربية

مستشار رئيسي توجيه وإرشاد ةمدرسي ومهني

مقتصد رئيسي

ملحق بالمخبز

مستشار تغذية مدرسية

مشرف التربية

نائب مقتصد

أستاذ التعليم الثانوي

مساعد رئيسي للتربية

ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية

موعد اعلان نتائج الامتحانات المهنية للترقية

صرحت وزارة التربية الوطنية عن موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية وذلك في كافة الرتب الخاصة بالتربية الوطنية 2023 والتي تم القيام بها في يوم الاثنين 10 جويلية 2023 كما انه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية اليوم الثلاثاء أول أوت 2023 من الساعة الرابعة مساء وستعلن عن القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية.