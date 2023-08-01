“الأمانة العامة بجدة تُوضح هل الحرازات عليها ازالة أم لا؟.. وطريقة التقديم للحصول على تعويضات الهدد

هل الحرازات عليها ازاله من ضمن أهم الاستفسارات التي يطرحها الكثير من المواطنين بالمملكة وهذا لأن مشكلة العشوائيات من ضمن المشكلات التي تواجهها كثير من دول العالم أحدها المملكة والتي تسعى جاهدة إلى التخلص من تلك المشكلة بشكل نهائي وتحسين حياة المواطنين المعيشية وهذا عبر هدم تلك المناطق واستبدالها بأماكن أخرى تصلح للمعيشة تتوفر بها امدادات أمان وخدمات صحية ورعاية وتعليم وغيره.

هل الحرازات عليها ازاله

حرصت محافظة جدة بالمملكة على إرسال إشعارات رسمية لكل المناطق السكنية التي تحتوي على مباني عشوائية والتي صدر بحقها بالفعل قرار إزالة نظرًا لأنها غير صالحة للاستعمال الآدمي، ولقد عملت الأمانة بالمدينة على تنفيذ أوامر الهدم لعدة عقارات ومنازل مخالفة من ضمنها حي غليل وبترومين وغيرهم، ويتساءل بعض المواطنين على إن كان يعتبر حي الحرازات من ضمن الأحياء التي يتواجد عليها إزالة في جدة أم لا.

ولقد أوضحت أمانة المحافظة أن هذا الحي من ضمن الأحياء التي تم بالفعل إتخاذ إجراءات الإزالة والهدم عليها، حيث تم إزالة التعديات على الأراضي الحكومية بالحي، وتم تقدير تلك المساحة بإجمالي 8.6 مليون متر مربع وأن الإزالة لذلك الحي تأتي ضمن خطط الأمانة لتطوير المنطقة وتشكيل حي آخر يحقق أهداف المشروع ورؤية المملكة لعام 2030.

تقديم طلب تعويض إزالة المناطق العشوائية

يمكن للمالكين لمنازل وعقارات خاصة بهم في المناطق العشوائية في جدة سواء كان في حي الحرازات أو غيرها من الأحياء أن يقوموا بتقديم طلب تعويض عن الإزالة من خلال الآتي: