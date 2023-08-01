نتائج المرشحين للوظائف التعليمية 1445 عبر جدارات نتيجة القبول المبدئي وزارة التعليم السعودية

شغلت نتائج المرشحين للوظائف التعليمية 1445 جدارات اهتمام عدد كبير من المتقدمين في شغل وظائف تعليمية في إدارات التعليم للجنسين “الذكور والإناث” نظام التعاقد، ويصل عدد المطلوبين في وظائف التعليم السعودية إلى ما يقارب من 1151 وظيفة في جميع التخصصات، وسنتابع معكم عبر موقعنا “البديل” رابط منصة جدارات للاستعلام عن اسماء المرشحين بالوظائف التعليمية 1445.

نتائج المرشحين للوظائف التعليمية 1445

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية فتح باب التقديم لشغل وظائف تعليمية 1445 عبر منصة جدارات اعتباراً من يوم 7 محرم حتى 12 محرم 1445، مشيرة بأنه سيتم إعلان اسماء المرشحين القبول المبدئي يوم 1 اغسطس الجاري على أن يتم إرسال رسائل نصية للمقبولين لتحديد موعد المقابلة الشخصية.

نتائج الوظائف التعليمية 1445

حددت وزارة التعليم السعودية خطوات الاستعلام عن نتائج المرشحين للوظائف التعليمية 1445 منصة جدارات من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط منصة جدارات من هنا.

أدخل بيانات الدخول الخاصة بك “اسم المستخدم وكلمة المرور”.

حدد وظائف وزارة التعليم السعودية.

اختر نتائج الوظائف التعليمية 1445.

وأخيراً اضغط على عرض النتيجة.

من الجدير بالذكر أن المطلوبين في الوظائف التعليمية 1445 عبر منصة جدارات هي وظائف تعاقدية لابد من توافر عدد من الشروط في المتقدمين سواء الذكور أو الإناث وهي:-