موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 ورابط تقديم التظلمات

موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة تم الكشف عنه من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، كما تم توضيح خطوات التظلم على النتيجة ورسوم إجراء المعاملة وهذا في البيان الذي تم الإعلان عنه منذ عدة ساعات، والجدير بالإشارة أن وزير التعليم في ذلك البيان قد وضح أيضًا نسبة النجاح بامتحان الكيمياء وهي 88.09% وأن نسبة الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من قيمة الدرجة الكلية تبلغ فقط 2.4% من إجمالي الطلاب الذين قاموا بأداء اختبار الكيمياء.

موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة

لقد تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 منذ عدة ساعات وتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، وبالتزامن مع ذلك وضح وزير التربية والتعليم بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة عن موعد اختبارات الدور الثاني وهو 19 أغسطس 2023 بجميع المحافظات والمدارس بجمهورية مصر العربية، في حين يوضح تفاصيل التظلمات بأنه سيتم فتح باب التقديم للتظلمات بداية من 1 أغسطس 2023 وسوف يستمر الأمر لمدة أسبوعين فقط يتم خلالها فحص أوراق الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها نتيجة الثانوية عام 2023 رابط من أجل التحقق من النتائج، كما ذكرت الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عنها وهي كالآتي:

الذهاب إلى موقع وزارة التعليم الرسمي.

تسجيل رقم الجلوس.

النقر على استعلام النتيجة.

تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

ذكر وزير التعليم بجمهورية مصر العربية الدكتور رضا حجازي تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2023 وهي كالآتي: