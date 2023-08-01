هل سيدخل طلاب السادس الابتدائي الراسبين بثلاث مواد الدور الثاني بالعراق 2023 أم لا؟.. وزارة التربية العراقية تُجيب

هل سيدخل طلاب السادس الابتدائي الراسبين بثلاث مواد الدور الثاني بالعراق 2023 أم لا؟ ضمن الاستفسارات الخاصة بأولياء الأمور والطلاب بهذه المرحلة التعليمية، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بالعراق تسعى دائمًا إلى تقديم يد المساعدة إلى الطلاب بجميع المراحل وبمختلف المحافظات لذلك حرصت على الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات وتوضيح كل المعلومات التي تبدو وكأنها مجهولة بالنسبة إلى البعض.

طلاب السادس الابتدائي

قامت وزارة التعليم العراقية في وقت سابق بالكشف والتوضيح عن مصير الطلاب الراسبين بثلاث مواد في السادس الابتدائي وذكرت بأنه يتعين عليهم إعادة العام بشكل كامل، أما بحالة رسوب الطالب بمادة أو اثنين يمكن أداء اختبارات الدور الثاني لها.

وفي مقابل هذا يطلب العديد من الطلاب وأولياء الأمور من الجهات ذات العلاقة أن يقوموا بإصدار أي قرار أو بيان يتعلق بأداء طلاب الراسبين في 3 مواد لاختبارات الدور الثاني حتى لا يقوموا بإعادة العام كامل، ولكن الوزارة لم تقم إلى الآن باعلان أو التصريح عن أي شيء يتعلق باستجابة طلبهم وفور الإعلان عن ذلك سوف يتم إبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم.

خطوات تقديم اعتراض على النتائج

توفر وزارة التربية والتعليم العراقية كثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء أمورهم حتى تسهل عليهم الحصول عليها وتوفر لهم الوقت والجهد، ومن ضمن هذه الأمور إمكانية تقديم اعتراض على النتائج دون الاحتياج إلى الانتقال للمدرسة التي يتبعها الطالب بخطوات بسيطة تتمثل بالآتي: