لينك تقديم اعتراضات على نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 لعموم المحافظات

تقديم اعتراضات على نتائج الثالث العراق من ضمن الخدمات التي توفرها وزارة التعليم العراقية بشكل إلكتروني، وهذا حيث يوجد الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالمدارس والمحافظات المختلفة ممن يرغبون بمعرفة الطريقة التي يتم من خلالها تقديم اعتراض على نتيجة الفصل الدراسي الحالي، والجدير بالذكر أن الوزارة قد حرصت على تقديم الطريقة بالإضافة إلى الرابط الذي يتم الدخول إليه لأجل تقديم الاعتراض بالتزامن مع إعلان النتائج.

تقديم اعتراضات على نتائج الثالث العراق

لقد وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية تقديم اعتراض من خلال الطالبات والطلاب على النتيجة الخاصة بهم والتي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام بالفعل، كما أكدت على ضرورة احتفاظ الطالب بمعلومات النتيجة حتى يتمكن من إضافتها بالموقع للتيقن من درجاته، ويتم تقديم اعتراض على النتائج عبر الآتي:

الذهاب إلى موقع وزارة التعليم العراقية الرسمي.

اختيار نتائج الطلاب.

تدوين المعلومات والبيانات المطلوبة.

تحديد المحافظة.

كتابة المدرسة التي يتبعها الطالب.

تسجيل المواد الدراسية المرغوب تقديم اعتراض عليها.

مراجعة المعلومات المطلوبة.

تأكيد طلب الإعتراض.

تتولى الوزارة مراجعة التفاصيل والمعلومات ثم الإجابة على طلب الاعتراض.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق

يستطيع الطالب أن يقوم بمشاهدة النتيجة الخاصة به بعد أداء اختبارات الثالث المتوسط في العراق الدور الأول عام 2023 من خلال الآتي:

الذهاب إلى وزارة التربية والتعليم العراق.

الضغط على نتائج الصف الثالث الدور الأول.

إضافة البيانات.

الضغط على الاستعلام.

رابط اعتراض نتائج الثالث المتوسط العراق

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق على إمكانية تقديم الطلاب والطالبات اعتراضات بحالة الرغبة بالتأكد من الدرجات وهذا بجميع المحافظات والمناطق والمدارس العراقية، كما وضحت بأنه يتعين على الطالب الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها حتى يقوم إضافتها أثناء تقديم طلب الاعتراض، ودعت الطلاب الذين لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالدرجات بالانتقال إلى موقعها الرسمي من هنا والاستعلام عن النتيجة مرة أخرى.