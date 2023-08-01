“Karameesh ” تردد قناة كراميش 2023 على النايل سات

تردد قناة كراميش للأطفال 2023 هو من الترددات التي يزيد البحث عليه باستمرار، حيث أن القناة تهتم بتوجيه الأطفال إلى الكثير من العادات الصحيحة وطرق التعامل، وذلك من خلال محتواها المقدم لهم، وتستهدف القناة الفئة العمرية للأطفال من سن عامين وحتى 12 عامًا، والقناة لها جمهورها ومحبيها من الصغار والكبار أيضًا في كافة أنحاء الوطن العربي، وخلال السطور التالية سنعرض لكم تردد قناة Karameesh الجديد.

تردد قناة كراميش

اهتمت إدارة قناة كراميش بتوفير ترددها للجميع، وتذكيرهم بالتردد من حين إلى آخر خاصة إذا كانت الإدارة تنوي تغييره، وحرصًا منها أيضًا على استمتاع مشاهديها الصغار بمحتواها دائمًا، لذلك إذا لم تكن القناة موجودة على جهازك فيمكنك استقبالها وضمها إلى قنواتك من خلال بيانات تردد قناة كراميش 2023 التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11430).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

الجودة: (HD).

محتوى قناة كراميش

تحرص قناة كراميش للأطفال في تقديمها لمحتواها على استمتاع الصغار دون ملل مما يتم عرضه، فتقوم بتقديم كالتالي:

تعرض محتواها من خلال أغاني متنوعة للأطفال، منها ما يعلمهم طريقة التعامل بأخلاق وأدب، ومنها ما يوجه للاعتذار عند الخطأ وعدم التطاول على الآخرين.

كما توجه الأطفال إلى كيفية التعامل مع الغرباء عند طرقهم للمنزل ولا يوجد أحد من الأبوين فيه أو أي شخص كبير.

أيضًا تقوم بتعليمه الأعداد والأرقام والألوان من خلال الأغاني.

وتسعى إلى مؤازرة القضية الوطنية.

مميزات قناة كراميش

قناة كراميش للأطفال لها مميزات كثيرة منها التالي: