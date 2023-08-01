رابط التقديم في معادلة كلية الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد 2024 وزارة التربية والتعليم العالي

يهتم البعض من قبل الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة ان يتعرفوا على موعد التقديم وكيفية التقديم وذلك من قبل الحاصلين على الدبلومات الفنية والمعاهد ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم في معادلة كلية الهندسة.

موعد التقديم علي معادلة الدبلومات الفنية 2024

من المتوقع ان يتم استقبال طلبات التسجيل للالتحاق بكلية الهندسة بداية أغسطس على لن يتم اجراء الاختبارات بداية شهر سبتمبر كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الان من قبل المجلس الأعلى للجامعات حيث انه هو الجهة الرسمية المختصة بتحديد موعد الاختبارات.

التسجيل والتقديم علي معادلة الدبلومات الفنية 2023/2024

صرحت وزارة التعليم العالي على موقعها الرسمي عن التقديم علي معادلة الدبلومات الفنية من خلال الخطوات الاتية.

الضغط على رابط وزارة التعليم العالي.

يقوم بالضغط على أيقونة معادله الدبلومات الفنية.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتي تخص الطالب المتقدم.

كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في الخانات المخصصة .

أرفاق شهادة الدبلوم .

يجب على الطالب دفع كافة المستحقات المطلوبة و الخاصة بالتسجيل والتي تبلغ قيمتها 300 جنية.

التأكيد على كافة البيانات.

الانتظار لحين تحديد موعد اجراء الاختبار.

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المستندات المطلوبة للتقديم استمارة الالتحاق

تقديم استمارة الالتحاق المطبوعة.

أصل شهادة التخرج وذلك من أجل الاطلاع عليها.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد ثلاث صورة شخصية.

يجري امتحان المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية بإحدى كليات الهندسة.

شروط التقديم في امتحانات معادلة الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية 2023-2024

يوجد بعض من شروط التقديم في امتحان معادلة الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية ومنها.