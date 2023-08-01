تنسيق تجارة اجليزي لطلاب الثانوية العامة 2024 ومصروفات تجارة انجليزي … وزارة التربية تعلن

حصل جميع طلاب الثانويه العامه علي نتائجهم امس وقد شعر الجميع بحالة من السعادة والفرحة عن النتائج ويرغب الكثي التعرف على التنسيق للكلية التي يرغب بها ومنها كلية التجارة انجليزي والتي تعتبر من اكثر الكليات التي يقبل عليها ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق تجارة اجليزي لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق تجارة اجليزي لطلاب الثانوية العامة 2023

يرغب الكثير من الحاصلين على نتائجهم التعرف على تنسيق كلية تجارة انجلش والتي تسمح للطالب التوظيف في البنوك والشركات الكبرى وذلك من خلال ان يتم حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 70% في اللغة الإنجليزية حتى يتم القبول فيها.

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مؤشرات كلية تجارة انجلش 2023

يتوقع البعض ان التنسيق يتم تغيره سواء بنسبة قليلة ولم تتعدى سواء 5% وذلك يتم التقدم لكافة الشعب الادبية والعلمية كما ان نسب النجاح خلال العام تتعدى 75% ومنذ ان تم ظهورها وكثر البحث عن مؤشرات الكليات التي يرغب الجميع الالتحاق بها.