هتصرفها بزيادة 15%!! ألحق أصرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة المقررة قيمتها 300ج

معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة المقررة يتم صرفها في بداية هذا الشهر وذلك حسب قرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كما توجد بعض الأماكن المختلفة والمخصصة لصرف معاش شهر أغسطس بالزيادة المقررة لها

معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة المقررة

توجد زيادة تم وضعها على معاش شهر أغسطس الحالي عند صرفه من أحد الأماكن المخصصة له وهذه الزيادة يمكن أن تتمثل في الآتي

يتم صرف معاش شهر أغسطس بداية من يوم 1 في هذا الشهر إلى يوم 10 من نفس الشهر وقد تم تحديد هذا الموعد بناء على قرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

كما أن الحد الأدنى للزيادة المقررة في هذا الشهر هو 170 جنية مصري.

الحد الأقصى للزيادة المقررة لمعاش شهر أغسطس يصل إلى 1635 جنية.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس

توجد بعض الأماكن المختلفة والمخصصة لصرف معاش شهر أغسطس بالزيادة المقررة لها وهذه الأماكن يمكن أن تتمثل في الآتي