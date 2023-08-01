أخبار مصر
هتصرفها بزيادة 15%!! ألحق أصرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة المقررة قيمتها 300ج
معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة المقررة يتم صرفها في بداية هذا الشهر وذلك حسب قرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كما توجد بعض الأماكن المختلفة والمخصصة لصرف معاش شهر أغسطس بالزيادة المقررة لها
معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة المقررة
توجد زيادة تم وضعها على معاش شهر أغسطس الحالي عند صرفه من أحد الأماكن المخصصة له وهذه الزيادة يمكن أن تتمثل في الآتي
- يتم صرف معاش شهر أغسطس بداية من يوم 1 في هذا الشهر إلى يوم 10 من نفس الشهر وقد تم تحديد هذا الموعد بناء على قرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
- كما أن الحد الأدنى للزيادة المقررة في هذا الشهر هو 170 جنية مصري.
- الحد الأقصى للزيادة المقررة لمعاش شهر أغسطس يصل إلى 1635 جنية.
أماكن صرف معاشات شهر أغسطس
توجد بعض الأماكن المختلفة والمخصصة لصرف معاش شهر أغسطس بالزيادة المقررة لها وهذه الأماكن يمكن أن تتمثل في الآتي
- يمكن صرف معاش شهر أغسطس من منافذ فوري أو من خلال خدمة مصاري.
- كما يمكن صرف هذا المعاش من خلال ماكينات الصراف الآلي.
- كما يمكن أن يتم صرفها من خلال كارت ميزة.
- يمكن أن يتم صرفها بكل سهولة عن طريق الهاتف المحمول.
- كما يمكن الذهاب إلى بنك ناصر الاجتماعي من أجل صرف هذا المعاش في الميعاد المقرر لها بالزيادة.
- يمكن الصرف بكل سهولة من خلال الذهاب إلى أحد البنوك المصرية التابعة لك.
- يمكن صرفها من أحد المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش أو اتصالات كاش.