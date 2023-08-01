مصاريف تجارة انجليزي جامعة عين شمس والقاهرة والاسكندرية 2024 وزارة التربية والتعليم العالي

كلية التجارة هي من ضمن الكليات التي يبحث عنها الكثير وانها تعمل عل ضمان فرصة عمل بعد التخرج فهي كلية التجارة العربي ولكن باللغة الانجليزية ويمكننا التعرف على مصاريف تجارة انجليزي جامعة عين شمس والقاهرة والاسكندرية.

مصاريف تجارة انجلش 2023-2024

تعد هي من الكليات التي تؤهلك للحصول على عمل وتختلف المصاريف الخاص بها من عام لاخر فقد يصل مصاريفها 17 ألف جنيه مصري وانه لابد من ان يتم حصول الطالب على 80% على الأقل في امتحان اللغة الإنجليزية.

شروط التقدم بكلية تجارة انجلش

يوجد مجموعة من الشروط لقبول الطلاب بكلية تجارة إنجليزي ويتم من الاتي.

يتم التقدم لكلية تجارة انجلش من خلال مكتب التنسيق.

أن يكون طالب نظامي أي أنه حصل على شهادة الثانوية العامة.

لابد من ان تكون درجة الطالب المتقدم بمادة الإنجليزي لا تقل عن 80%.

تقديم أوراقه لشؤون الطلاب داخل الكلية.

لابد من اختيار الطلاب من بين الطلاب المتقدمين من خلال المفاضلة.

أن يكتمل عدد الطلاب بفرع الكلية الرئيسي في القاهرة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تجارة انجلش

يوجد عدد من الاوراق والمستندات التي يتم من خلالها التقدم لكلية تجارة ومنها.