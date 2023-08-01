كلية الحلم “تنسيق كلية الطب البشري 2023” مش هتتخيل بتقبل من كام %!!

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2023، يتساءل الطلاب والطالبات من حصلوا على مجاميع عالية نوعًا ما عن تنسيق كلية الطب البشري 2023، وفي تقرير اليوم نوضح لكم التنسيق المتوقع للقبول في كليات الطب البشري في جميع جامعات جمهورية مصر العربية، فدعونا نوضح لكم ذلك، فكونوا معنا.

تنسيق كلية الطب البشري 2023

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تنسيق كليات الطب البشري في مختلف جامعات جمهورية مصر العربية، وذلك لأن النتيجة ظهرت أمس فقط ولكن لم يبدأ التنسيق بعد والتسجيل للكليات للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، ولكن متوقع أن يكون التنسيق من النسب التالية:

طب الزقازيق من 385.

طب طنطا من 384.

طب كفر الشيخ 383.

طب الإسكندرية 382.

طب القاهرة 381.

طب بورسعيد 381.

طب المنوفية 380.

طب جنوب الوادي 380.

طب عين شمس 380.

طب الأقصر 379.

طب بنها 379.

طب المنيا 378.

تنسيق كليات الطب البشري 2023

وضحنا لكم تنسيق كلية الطب البشري 2023، ولكن هي توقعات ومؤشرات بناء على تنسيق العام الماضي فقط لا أكثر، وللعلم أن نسب النجاح منخفضة عن العام الماضي ونسبة من حصلوا على مجاميع 90% أقل من العام الماضي، لهذا متوقع أن يقل التنسيق عن هذه الدرجات التي ذكرناها لكم بالأعلى، وبالتوفيق للطلاب والطالبات، علمًا بأن مكتب التنسيق سيُحدد موعد بدء المرحلة الأولى وتسجيل رغبات الطلاب والطالبات، وحال تحديد الموعد سنوافيكم بالموعد، حيث التسجيل من خلال رقم جلوس الطالب والرقم السري الخاص به.