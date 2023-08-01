مفاجأت لطلاب التمريض وقرار مفرح للجميع… مؤشرات تنسيق كلية التمريض للثانوية العامة 2023

تنسيق كلية التمريض يعتبر تنسيق كليات التمريض من أهم المجالات خلال هذه الفترة الأخيرة لإنه أصبح حلم للكثير من الطلاب, ويتزايد الإقبال عليه من الطلاب لتوفير الوظائف بعد التخرج مباشرة من كلية التمريض لذلك يتمناه معظم الطلاب, ويختلف التنسيق من محافظة إلى أخرى ويختلف على حسب المجموع الذي تم حصول الطالب عليه في نتيجة الثانوية العامة, وتبدأ نسبة التنسيق للمرحلة الأولى لعام 2023 للطلاب الحاصلين على نسبة %89 فأكثر, إعتبارا من يوم الخميس المقبل وسيكون هناك العديد من إختبارات القدرات للإلتحاق بكلية التمريض.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023

يتم تحديد تنسيق كلية التمريض بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة ومن المقرر الإعلان عن موعد التنسيق خلال 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة, وسوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة من وزارة التربية والتعليم, وتشير التوقعات لتنسيق كليات التمريض كالأتي:

تحدد نسبة القبول للتنسيق بهذه الكليات كحد أدنى لجامعة حلوان %62.6, وجامعة الفيوم %62.7 وكلية التمريض جامعة المنيا %75.5 وجامعة أسيوط كحد أدنى %75.1, جامعة جنوب الوادي %75.1 جامعة سوهاج %73.7 جامعة كفر الشيخ %69.5 كلية التمريض جامعة القاهرة الحد الأدنى %69.5, أما جامعة أسوان %86.8 كلية تمريض جامعة مطروح %68.8 وجامعة الإسكندرية للحد الأدنى 66.3%, كلية تمريض جامعة عين شمس %65.3 جامعة بني سويف %64.9 كلية التمريض قناة السويس بالإسماعيلية للحد الأدنى %63.7.

شروط تنسيق كليات التمريض 2023

للتقديم في كليات التمريض يجب أن تتوفر بعض الشروط التي تتوفر للطالب المتقدم للتسجيل بها وهي كالأتي:

أولا يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة شعبة العلوم أو ما يعادلها وتحدد للحد الأدنى على حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات, ثانيا ستقوم بإختبار القدرات المنعقد من الجامعة ويجب النجاح في هذا الإختبار, ثالثا أن تكون نسبة النجاح في شهادة الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الأولى لا تقل عن %75 وإستثناء الطلاب الحاصلين على معادلة أجنبية, وتم تحديد فتح باب التسجيل في إختبار القدرات بناءا على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للكليات 2023 بداية من يوم 11 إغسطس الجاري, ويجب عليك الذهاب إلى الكلية التي تريد الإلتحاق بها لتجتاز هذا الإختبار.