مبروك للجميع… التنظيم والإدارة بدء تقييم المتقديم على وظائف 30 ألف معلم ومعلمة حتى نهاية أكتوبر

تفاصيل وظائف الـ 30 ألف معلم قامت وزارة التربية والتعليم الفني بفتح باب التقديم الخاص بوظيفة معلم في المسابقة التي تدعى 30 ألف معلم و تعمل الحكومة من خلال هذه المسابقة على تعيين 150 معلم مساعد خاص بالهفوف الإبتدائية في جميع المحافظات المتواجدة في الجمهورية، وقامت وزارة التربية والتعليم الفني بتوفير إمكانية التقديم على الوظيفة من خلال مسابقة 30 ألف معلم وذلك إلكترونياً عن طريق البوابة الخاصة بالوظائف الحكومية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عن التفاصيل اللازمة بخصوص مسابقة 30 ألف معلم.

شروط مسابقة 30 ألف معلم

قامت واحدة الخاصة بالتنظيم والإدارة بالكشف عن الشروط اللازمة لمسابقة 30 ألف معلم و سنقوم بعرض هذه الشروط كما يلي :

اولاً يجب أن يكون المتقدم للمسابقة يجمل الجنسية المصرية، ولابد أن يكون حسن السمعة وأيضاً محمود السيرة، ألا يكون أيضاً قد تم الحكم عليه من قبل في بعقوبة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف أو عقوبة مقيدة للحركة أو جنائية وذلك في حالة ما لم يتم رد اعتباره إليه، ولابد أن يقل عمر المتقدم للمسابقة عن 40 عاماً منذ نشر التفاصيل الخاصة بالإعلان، ولابد أيضاً أن يكون المتقدم للمسابقة خريج قسم التربية النوعية أو التربية، وأيضاً يكون التقدير العام له مقبول فأعلى، ويعمل على إجتياز الإمتحانات الخاصة بشغل الوظيفة، وكذلك إجتياز تحليل المخدرات والكشف الطبي للذين اجتازوا الامتحانات، من إحدى الشروط أيضاً أن يقدم في المحافظة الخاصة به فقط وفقاً الثابت المتواجد في بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة من أجل التسجيل في مسابقة وظائف الـ30 ألف معلم

قامت وزارة التربية والتعليم و أيضاً وزارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكشف عن المستندات اللازمة وهي كالتالي:

إحضار صورة شخصية، والبطاقة الخاصة بالرقم القومي بشرط أو تكون سارية، و أيضاً صحيفة خاصة بالحالة الجنائية بشرط أن تكون سارية و تكون موجهة للجهاز لوزارة التربية والتعليم أو للتنظيم الإداري، وتقديم المؤهل الدراسي وكذلك المؤهل العالي إن وجد، ومن ضمن المستندات المطلوبة أيضاً شهادة التأهيل أنا في حالة الإعاقة يتم تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة، و تقديم الموقف من الخدمة العسكرية أيضاً ويجب أن تكون كافة المستندات أصلية و أيضاً ملونة بصيغة (PG) ما عدا الموقف من الخدمة العسكرية، والعمل على رفع المستندات بطريقة (JPG).