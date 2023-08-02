دي الmerrit جاية في السكة عليه العوض !… علبة البوكس الكيلوباترا أغلى من الاجنبي عليه العوض البوكس ب90 والكيلوباترا95 السجاير نار في الإسكندرية

الكيلو باترا سعرها طار السجائر في ظل أرتفاع الأسعار الحادث في الإقتصاد في جميع الدول، زادت أيضا أسعار السجائر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى أن معظم أنواعها قل وجوده في السوق وكثير من المدخنين أو التجار، لا يعرفون التسعيرة الجديدة لهذا مقالنا اليوم يدور عن أسعار سجائر الكيلو باترا.

أسعار سجائر الكيلو باترا

من المعروف أن شركة مصنع كيلو باترا أطلق أكثر من نوع سجائر للمدخنين، ومع الزيادة التي حدثت أضطروا إلى زيادة كافه الانواع والاسطر القادمة تعرض هذا الارتفاع:

ارتفع نوع كليوباترا بوكس من 10 جنيهات إلى 15 ويعد هذا النوع الأكثر مبيعا للفئة المتوسطة، أما كليوباترا كينج سايز قامت بالارتفاع من 20 جنيه إلى 23 جنيه ويشتهر هذا النوع بوجود نسبة كافيين كبيرة فيه عن بوكس، وتليها كليوباترا سوفت كوين التي ارتفعت الى 20 جنيه بعدما كانت تباع ب 17 جنية، كليوباترا سوبر ارتفعت إلى 21 جنية بعدما كانت ب 18 وهذا السعر بالنسبة إلى كافة الألوان المتوفرة من ذلك النوع، أما كليوباترا بلاك قامت بالارتفاع إلى 30 جنية ويعد هذا النوع من أغلى الأنواع التي يصدرها المصنع.

سبب ارتفاع أسعار سجائر الكيلو باترا

اوضح بعض الخبراء أن السبب الرئيسي في ارتفاع هذه الأسعار هو التجار الذين يقومون باستغلال المشتري، حيث أنهم لا يلتزمون بالتسعيرة العامة للبيع ويقومون برفع السعر بمقدار جنيهان أو أكثر على المشتري، وبعض الخبراء الآخرون قالوا أنه بسبب زيادة الأسعار الحادث في الدولة، وزيادة تكاليف المواد المستخدمة في صنع السجائر الذي أدى إلى مضاعفة التكاليف عليهم ، زيادة سعرها على التجار وقيل أيضا أنه هناك إحتمالية في أنخفاض هذه الأسعار إذا قامت تكاليف الإنتاج بالانخفاض.

أنخفاض وجود السجائر في السوق

قيل من بعض التجار أن السجائر وجودها قل في السوق، ولكن هذا الخبر غير صحيح حيث أن رئيس شعبة الدخان أوضح في مداخلة تلفزيونية أنه لا يوجد أي انخفاض في وجود السجائر والنسبة المصنعة خلال العام تصل إلى ٨٧ مليون سيجارة بشكل يومي وذلك بسبب زيادة عدد المدخنين.

تحديث اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 حيث تستمر علميات البحث من قبل المواطنين خاصة مدخننين السجائر في كل مكان في أنحاء جمهورية مصر العربية للتعرف أسعار السجاير وأماكن توفرها، وحتر الان لم يتم توفيرها في المحلات بالشكل الطبيعي السابق، وهناك جشع كبير وغير مسبوق من جانب الطلاب في كل الانحاء المصرية.