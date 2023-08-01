لينك pdf نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا عبر رابط وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq لكافة المحافظات

يترقب جميع الطلاب والطالبات موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي حيث أنه من أهم النتائج التي ينشغل بها الجميع في الفترة الحالية، حيث أن الجميع في حالة من الترقب والقلق خاصة بعد أن قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن اعتماد نتائج الطلاب وأوضحت أن إعلان النتائج سوف يكون إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي من خلال موقع نتائجنا تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتائج بخطوات سهله وبسيطه، وبدون مجهود تماما وسوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

أعلنت مصادر مؤكدة من وزارة التعليم العراقية انه سوف يتم الإعلان عن نتائج السادس خلال الفترة القليلة القادمة فمن المنتظر أن يتم عقد المؤتمر الصحفي في الساعات المقبلة في مقر الوزارة بعد حضور السيد وزير التعليم ورؤساء الإدارات التعليمية ومديري المدارس، وعدد من الصحفيين حيث يتم مناقشة تداعيات النتيجة، وتحديد نسب النجاح والإعلان عن الأوائل في الصف السادس، وبعد ذلك يتم الإعلان عن النتائج الإلكترونية عبر موقع نتائجنا ليستطيع الطلاب التعرف عليها بسهولة.

رابط الحصول على النتائج السادس الاعدادي

وفرت وزارة التربية والتعليم موقع نتائجنا من خلاله يستطيع الطلاب التعرف على النتائج بالتفاصيل من خلال الخطوات التالية: