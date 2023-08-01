موعد تسجيل رغبات الكليات للمرحلة الأولى 2023 |الحد الأدنى لتنسيق الجامعات بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

يبحث الكثير من الطلاب عن موعد تسجيل رغبات الكليات للمرحلة الأولى 2023، فبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، أصبح التنسيق بين الجامعات وطلاب الثانوية العامة هو الشغل الشاغل لهؤلاء الطلاب، وقد تزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وخاصة محرك البحث جوجل، عن معلومات تتعلق بتنسيق الجامعات والحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول لعام 2023.

يعتبر تنسيق الجامعات وتقديم الرغبات من الخطوات الهامة للطلاب الذين حققوا نجاحًا في الثانوية العامة، حيث يمكنهم الآن اختيار التخصصات والكليات التي يرغبون في دراستها وفقًا للمؤهلات والاهتمامات الشخصية، تهدف الوزارة إلى توفير خدمة مستمرة وفعالة للطلاب من خلال التعليمات والإرشادات المقدمة بشأن عملية التنسيق وتحقيق التوافق المثلى بين الطلاب والجامعات.

موعد تسجيل رغبات الكليات للمرحلة الأولى 2023

وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانًا رسميًا يحتوي على الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب في الجامعات، بالإضافة إلى إرشادات ومواعيد تقديم الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي خبر عاجل، أعلنت الوزارة عن موعد تسجيل رغبات الكليات للمرحلة الأولى، وذكرت أن عدد طلاب المرحلة الأولى يبلغ 112240 طالبًا، سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023، وفقًا للحد الأدنى للقبول بالكليات في المرحلة الأولى.

تسجيل رغبات الكيات للمرحلة الأولى 2023

بالنظر إلى البيان الصادر من وزارة التعليم العالي، يمكن تلخيص المعلومات على النحو التالي:

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى هو 112240 طالبًا.

تم توزيع الطلاب على الشعب الدراسية على النحو التالي: الشعبة العلمية: 223040 طالبًا. الشعبة الهندسية: 15013 طالبًا. الشعبة الأدبية: 74923 طالبًا.



وبالنسبة للحد الأدنى للقبول بالكليات في كل شعبة، فهو كما يلي:

الشعبة العلمية: الحد الأدنى هو 362 درجة أو أكثر، مما يعادل نسبة 88.29% فأكثر. الشعبة الهندسية: الحد الأدنى هو 342 درجة أو أكثر، مما يعادل نسبة 83.41% فأكثر. الشعبة الأدبية: الحد الأدنى هو 289.5 درجة أو أكثر، مما يعادل نسبة 70.61% فأكثر.

كيفية تسجيل رغبات الكليات للمرحلة الأولى 2023

نورد لكم عبر موقع البديل كيفية التسجيل في رغبات الكليات للمرحلة الأولى 2023 كالآتي:

القبول بالجامعات والمعاهد في مصر يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب الاطلاع على هذه الخدمة المجانية وتقديم رغباتهم من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

يتم تشغيل هذه الخدمة باستخدام معامل الحاسبات في الجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، هذا يعني أن الطلاب يمكنهم تقديم رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة المعينة لذلك.

يُمنح الطلاب فترة خمسة أيام لتقديم رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق، وهذا يعني أنهم يجب أن يُسجلوا رغباتهم خلال هذه الفترة المحددة، وبعد انتهاء هذه الفترة، لن يتم قبول أي تغييرات أو تعديلات على الرغبات المسجلة.

تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من عملية التنسيق في مصر، وتهدف إلى تيسير وتسهيل عملية القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، يُشجع الطلاب على متابعة تحديثات الموقع والالتزام بالمواعيد المحددة لتحقيق أفضل نتيجة في عملية التنسيق.