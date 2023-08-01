ببلاش الحق اشتري .. أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023 سعر الفراخ البانيه والبلدي
صرّح ” سامح السيد ” رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، بأن أسعار الدواجن من المتوقع أن تشهد تراجعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة في السوق، كما أفاد أن هناك توازنًا حاليًا بين العرض والطلب على المنتجات الداجنة، وأضاف أن الأسعار قد انخفضت مرات عديدة خلال شهر يوليو الماضي، وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على قطاع الثروة الداجنة، وأيضاً تأثر السوق بقلة إقبال المواطنين على الشراء نظرًا للظروف الجوية الصعبة، وليس هذا فقط بل ذكر الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف كمحدد آخر يؤثر على الأسعار.
أسعار بورصة الدواجن
يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة ما بين 59 و60 جنيها، أما سعره داخل محلات الطيور الحية فيتراوح ما بين 65 و66 جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك سعر الدجاج البلدي على أرض المزرعة يبلغ حوالي 102 جنيهًا، أما التنفيذ الفعلي فيبلغ حوالي 110 جنيهات في المحلات، يجدر بالذكر أن تلك الأسعار قد تختلف بناءً على كل منطقة وظروف السوق المحلية.
سعر الفراخ البانيه
وفقًا لتصريح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، يُبلغ سعر كيلو البانية حاليًا ما بين 165 و175 جنيها، أما سعر كيلو الشيش طاووق فيتراوح ما بين 150 و165 جنيهًا، يُلاحظ أن هذه الأسعار قد تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسوقية وتختلف بناءً على العرض والطلب والمنطقة، يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بالأسعار الحالية قبل القيام بأي عمليات شراء.