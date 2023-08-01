ببلاش الحق اشتري .. أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023 سعر الفراخ البانيه والبلدي

يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة ما بين 59 و60 جنيها، أما سعره داخل محلات الطيور الحية فيتراوح ما بين 65 و66 جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك سعر الدجاج البلدي على أرض المزرعة يبلغ حوالي 102 جنيهًا، أما التنفيذ الفعلي فيبلغ حوالي 110 جنيهات في المحلات، يجدر بالذكر أن تلك الأسعار قد تختلف بناءً على كل منطقة وظروف السوق المحلية.

سعر الفراخ البانيه

وفقًا لتصريح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، يُبلغ سعر كيلو البانية حاليًا ما بين 165 و175 جنيها، أما سعر كيلو الشيش طاووق فيتراوح ما بين 150 و165 جنيهًا، يُلاحظ أن هذه الأسعار قد تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسوقية وتختلف بناءً على العرض والطلب والمنطقة، يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بالأسعار الحالية قبل القيام بأي عمليات شراء.