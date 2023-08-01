نتائج الوظائف التعليمية 1445|اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1445 رجال ونساء | مواعيد المقابلات|الكشف الطبي| توقيع العقود| أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 هو موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1445 للرجال والنساء، ومن خلال البديل الإخباري لنا متابعة مستمرة نوافيكم بكافة التفاصيل الخاصة الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1445 وخطوات الاستعلام عن اسماء المرشحين للمقابلات عبر جدارة للتوظيف.



نتائج الوظائف التعليمية 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية في وقت سابق عن فتح باب التقديم في الوظائف التعليمية 1445 جدارة للتوظيف، وذلك عقب طرح عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة رجال ونساء برتبة معلم ممارس، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 11551 وظيفة.

الوظائف التعليمية 1445 جدارة تضمنت عدد من التخصصات التعليمية المطلوبة ومنها:رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء، لغة انجليزية، إدارة، حاسب آلي”.

اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1445 سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء 1 اغسطس 2023 ويتم الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1445 عبر منصة جدارة باتباع عدد من الخطوات.

اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1445 رجال ونساء

يستطيع جميع المتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية في العام الدراسي الجديد 1445 استعلام عن أسماء المرشحين من خلال زيارة موقع منصة جدارات الإلكتروني وتسجيل الدخول إلى حسابهم الشخصي عبر جدارات، ثم استكمال عملية الاستعلام. تتم عملية استعلام أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1445 من خلال الخطوات التالية…

أولاً: قم بفتح موقع منصة جدارات على الإنترنت. ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول. ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب مقدم الطلب على منصة جدارات. بعد ذلك، انتقل إلى علامة التبويب “استعلام عن الوظائف التي تم التقدم إليها”. بعد ذلك، حدد “التوظيف في المجال التعليمي”. اضغط على زر عرض النتيجة. وأخيراً سوف تظهر نتائج الوظائف التعليمية 1445 رجال ونساء ومواعيد المقابلات وكافة التفاصيل “الخطة الزمنية الخاصة بإجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي وموعد ابرام العقود”.

سلم رواتب الوظائف التعليمية في السعودية

تعتمد رواتب الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية على المستوى التعليمي والوظيفي كما سنبين لكم في الجدول الآتي:

درجة المستوى/ رتبة المعلم مساعد معلم / معلم معلم ممارس معلم متقدم معلم خبير الدرجة الأولى 5200 (ريال سعودي) 7570 (ريال سعودي) 9950 (ريال سعودي) 12650 (ريال سعودي) الدرجة الثانية 5500 (ريال سعودي) 8070 (ريال سعودي) 10490 (ريال سعودي) 13250 (ريال سعودي) الدرجة الثالثة 5800 (ريال سعودي) 8570 (ريال سعودي) 11030 (ريال سعودي) 13850 (ريال سعودي) الدرجة الرابعة 6100 (ريال سعودي) 9070 (ريال سعودي) 11570 (ريال سعودي) 14450 (ريال سعودي) الدرجة الخامسة 6400 (ريال سعودي) 9750 (ريال سعودي) 12110 (ريال سعودي) 15050 (ريال سعودي) الدرجة السادسة 6700 (ريال سعودي) 10070 (ريال سعودي) 12650 (ريال سعودي) 15650 (ريال سعودي)

العلاوات السنوية في الوظائف التعليمية

تكون العلاوات السنوية التي يحصل عليها المعلمين في السعودية ووفقًا للنوع المستوى كالآتي:

المستوى العلاوة السنوية لمساعد المعلم (ريال سعودي) العلاوة السنوية للمعلم الممارس (ريال سعودي) العلاوة السنوية للمعلم المتقدم (ريال سعودي) العلاوة السنوية للمعلم خبير (ريال سعودي) المستوى الأول 300 500 540 600 المستوى الثاني 320 520 560 620 المستوى الثالث 340 540 580 640 المستوى الرابع 360 540 580 640

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