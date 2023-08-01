تنسيق الكليات 2023 شعبة علمي | اعرف تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023

يبحث الكثير من الطلاب في مصر عن تنسيق الكليات شعبة علمي، فبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الإثنين، أصبح جميع طلاب شعبة علمي يبثحون عن تنسيق الكليات، وذلك قبل البداية في تحديد رغباتهم، حيث يتم تحديد رغبات الكيات على عدة مراحل، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى خلال الأسبوع المقبل من هذا الشهر، وسوف نُقدم لكم تنسيق الكليات شعبة علمي 2023.

تنسيق الكليات 2023 شعبة علمي

يرغب طلاب شعبة علمي معرفة تنسيق الكليات، وهذا ما سوف نُقدمه لكم عبر موقع البديل المتميز، سوف نُقدم لكم تنسيق الكليات بناءا على تنسيق العام الماضي، حيث ذكرت عدة مواقع عن مصادر موثوقة بأن تنسيق هذا العام لن يختلف كثيرا عن تنسيق العام الماضي، أي أنه سوف يكون قريبا منه، لذلك يُمكنك أن تطلع على الجدول الآتي لرؤية تنسيق الكليات شعبة علمي.

تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023

الجدول التالي يوضح لكم تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023:

الكلية الدرجة طب المنصورة 387 طب دمياط 386 طب سوهاج 386 هندسة بترول وتعدين السويس 386 طب الزقازيق 385 طب فاقوس 384 طب طنطا 383 طب كفر الشيخ 383 طب الإسكندرية 382 طب أسنان المنصورة 382 طب أسنان جنوب الوادي 382 طب القاهرة 381 طب أسيوط 381 طب بور سعيد 381 طب المنوفية بشبين الكوم 380 طب جنوب الوادي 380 طب عين شمس 380 طب الأقصر 379 طب بنها 379 طب المنيا 378 طب أسنان الزقازيق 378 طب حلوان 378 طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 طب السويس 377 طب الفيوم 377 طب أسنان المنوفية 377 طب أسنان كفر الشيخ 377 طب العريش 376 طب أسنان الإسكندرية 376 طب أسنان القاهرة 376 طب أسنان أسيوط 376 طب أسنان طنطا 376 طب أسنان عين شمس 376 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 طب أسوان 376 طب بني سويف 376 طب الوادي الجديد 375.6 طب أسنان السويس 375 طب أسنان الفيوم 375 طب أسنان المنيا 375 طب أسنان بني سويف 374.5

الكلية الدرجة علاج طبيعي كفر الشيخ 374 صيدلة سوهاج 373 علاج طبيعي القاهرة 373 علاج طبيعي بنها 373 صيدلة المنصورة 372 علاج طبيعي السويس 372 علاج طبيعي بني سويف 372 علاج طبيعي جنوب الوادي 372 صيدلة الزقازيق 371 صيدلة جنوب الوادي 371 صيدلة دمنهور 371 صيدلة طنطا 371 صيدلة الإسكندرية 370 صيدلة القاهرة 370 صيدلة المنوفية 370 صيدلة أسيوط 370 صيدلة بور سعيد 370 صيدلة عين شمس 370 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 صيدلة مدينة السادات 370 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370 صيدلة المنيا 369.5 صيدلة الفيوم 369 صيدلة بني سويف 369 صيدلة ج الوادي الجديد 369 صيدلة حلوان 369 حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367 الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 366 حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 هندسة القاهرة 366 هندسة المنصورة 366 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365 حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 طب بيطري المنصورة 365 علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 365 طب بيطري سوهاج 364 حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363 طب بيطري الزقازيق 363 طب بيطري عين شمس 363 طب بيطري كفر الشيخ 363 هندسة الزقازيق 363 حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362 حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362 حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362 طب بيطري المنوفية 362 طب بيطري دمنهور 362 هندسة دمياط 362 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361 حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361 حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361 طب بيطري الإسكندرية 361 طب بيطري أسيوط 361 هندسة عين شمس 361 حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360 حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360