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تنسيق الكليات 2023 شعبة علمي | اعرف تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023
تنسيق الكليات 2023 شعبة علمي
يبحث الكثير من الطلاب في مصر عن تنسيق الكليات شعبة علمي، فبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الإثنين، أصبح جميع طلاب شعبة علمي يبثحون عن تنسيق الكليات، وذلك قبل البداية في تحديد رغباتهم، حيث يتم تحديد رغبات الكيات على عدة مراحل، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى خلال الأسبوع المقبل من هذا الشهر، وسوف نُقدم لكم تنسيق الكليات شعبة علمي 2023.
تنسيق الكليات 2023 شعبة علمي
يرغب طلاب شعبة علمي معرفة تنسيق الكليات، وهذا ما سوف نُقدمه لكم عبر موقع البديل المتميز، سوف نُقدم لكم تنسيق الكليات بناءا على تنسيق العام الماضي، حيث ذكرت عدة مواقع عن مصادر موثوقة بأن تنسيق هذا العام لن يختلف كثيرا عن تنسيق العام الماضي، أي أنه سوف يكون قريبا منه، لذلك يُمكنك أن تطلع على الجدول الآتي لرؤية تنسيق الكليات شعبة علمي.
تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023
الجدول التالي يوضح لكم تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023:
|الكلية
|الدرجة
|طب المنصورة
|387
|طب دمياط
|386
|طب سوهاج
|386
|هندسة بترول وتعدين السويس
|386
|طب الزقازيق
|385
|طب فاقوس
|384
|طب طنطا
|383
|طب كفر الشيخ
|383
|طب الإسكندرية
|382
|طب أسنان المنصورة
|382
|طب أسنان جنوب الوادي
|382
|طب القاهرة
|381
|طب أسيوط
|381
|طب بور سعيد
|381
|طب المنوفية بشبين الكوم
|380
|طب جنوب الوادي
|380
|طب عين شمس
|380
|طب الأقصر
|379
|طب بنها
|379
|طب المنيا
|378
|طب أسنان الزقازيق
|378
|طب حلوان
|378
|طب قناة السويس بالإسماعيلية
|378
|طب السويس
|377
|طب الفيوم
|377
|طب أسنان المنوفية
|377
|طب أسنان كفر الشيخ
|377
|طب العريش
|376
|طب أسنان الإسكندرية
|376
|طب أسنان القاهرة
|376
|طب أسنان أسيوط
|376
|طب أسنان طنطا
|376
|طب أسنان عين شمس
|376
|طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
|376
|طب أسوان
|376
|طب بني سويف
|376
|طب الوادي الجديد
|375.6
|طب أسنان السويس
|375
|طب أسنان الفيوم
|375
|طب أسنان المنيا
|375
|طب أسنان بني سويف
|374.5
|الكلية
|الدرجة
|علاج طبيعي كفر الشيخ
|374
|صيدلة سوهاج
|373
|علاج طبيعي القاهرة
|373
|علاج طبيعي بنها
|373
|صيدلة المنصورة
|372
|علاج طبيعي السويس
|372
|علاج طبيعي بني سويف
|372
|علاج طبيعي جنوب الوادي
|372
|صيدلة الزقازيق
|371
|صيدلة جنوب الوادي
|371
|صيدلة دمنهور
|371
|صيدلة طنطا
|371
|صيدلة الإسكندرية
|370
|صيدلة القاهرة
|370
|صيدلة المنوفية
|370
|صيدلة أسيوط
|370
|صيدلة بور سعيد
|370
|صيدلة عين شمس
|370
|صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
|370
|صيدلة مدينة السادات
|370
|صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ
|370
|صيدلة المنيا
|369.5
|صيدلة الفيوم
|369
|صيدلة بني سويف
|369
|صيدلة ج الوادي الجديد
|369
|صيدلة حلوان
|369
|حاسبات ومعلومات سوهاج علوم
|367
|الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم
|366
|حاسبات ومعلومات المنصورة علوم
|366
|هندسة القاهرة
|366
|هندسة المنصورة
|366
|حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم
|365
|حاسبات ومعلومات قنا علوم
|365
|طب بيطري المنصورة
|365
|علوم البترول والتعدين مطروح – علوم
|365
|طب بيطري سوهاج
|364
|حاسبات ومعلومات أسيوط علوم
|363
|حاسبات ومعلومات دمياط علوم
|363
|حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم
|363
|طب بيطري الزقازيق
|363
|طب بيطري عين شمس
|363
|طب بيطري كفر الشيخ
|363
|هندسة الزقازيق
|363
|حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم
|362
|حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
|362
|حاسبات ومعلومات المنيا علوم
|362
|حاسبات ومعلومات طنطا علوم
|362
|حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
|362
|طب بيطري المنوفية
|362
|طب بيطري دمنهور
|362
|هندسة دمياط
|362
|هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
|362
|حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
|361
|حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
|361
|حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
|361
|طب بيطري الإسكندرية
|361
|طب بيطري أسيوط
|361
|هندسة عين شمس
|361
|حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم
|360
|حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
|360
|الكلية
|الدرجة
|ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم
|360
|طب بيطري القاهرة
|360
|طب بيطري بنها
|360
|طب بيطري جنوب الوادي
|360
|حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم
|359
|حاسبات ومعلومات السويس علوم
|359
|حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
|359
|طب بيطري المنيا
|359
|هندسة بور سعيد
|359
|حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم
|358
|حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
|358
|طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية
|358
|طب بيطري مدينة السادات
|358
|هندسة طنطا
|358
|حاسبات ومعلومات العريش علوم
|357
|حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم
|357
|طب بيطري أسوان
|357
|طب بيطري بني سويف
|357
|طب بيطري مطروح
|356.5
|طب بيطري العريش
|356
|طب بيطري الوادي الجديد
|356
|ألسن كفر الشيخ
|355
|هندسة كفر الشيخ
|355
|هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف
|354
|تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية
|354
|كلية الهندسة جامعة دمنهور
|354
|هندسة المنوفية بشبين الكوم
|354
|هندسة الإسكندرية
|353
|هندسة بنها
|353
|هندسة بنها بشبرا
|353
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|352
|علوم سوهاج
|352
|هندسة السويس
|352
|هندسة حلوان
|352
|تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف
|351
|تمريض بور سعيد
|351
|الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف
|350
|هندسة حلوان بالمطرية
|350
|هندسة سوهاج
|350
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|349
|علوم دمنهور
|349
|هندسة الفيوم
|348
|تمريض المنصورة
|347
|علوم الزقازيق
|347
|علوم كفر الشيخ
|347
|هندسة أسوان
|347
|الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية
|346
|حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة
|346
|علوم القاهرة
|346
|علوم المنصورة
|346
|علوم جنوب الوادي
|346
|معهد فني صحي المنصورة
|346
|هندسة بني سويف
|346
|علوم الإسكندرية
|345
|علوم أسيوط
|345
|هندسة المنيا
|345
|تمريض طنطا
|344
|هندسة أسيوط
|344
|هندسة جنوب الوادي
|344
|هندسة الطاقة أسوان
|343
|حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة
|343
|حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة
|343
|سياسة واقتصاد السويس
|343
|علوم بنها
|343
|علوم طنطا
|343
|حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة
|342
|حاسبات ومعلومات دمياط رياضة
|342
|سياسة واقتصاد بني سويف
|342