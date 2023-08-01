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تنسيق الكليات 2023 شعبة علمي | اعرف تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023

تنسيق الكليات 2023 شعبة علمي

محمودمنذ 15 دقيقة
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يبحث الكثير من الطلاب في مصر عن تنسيق الكليات شعبة علمي، فبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الإثنين، أصبح جميع طلاب شعبة علمي يبثحون عن تنسيق الكليات، وذلك قبل البداية في تحديد رغباتهم، حيث يتم تحديد رغبات الكيات على عدة مراحل، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى خلال الأسبوع المقبل من هذا الشهر، وسوف نُقدم لكم تنسيق الكليات شعبة علمي 2023.

تنسيق الكليات 2023 شعبة علمي

يرغب طلاب شعبة علمي معرفة تنسيق الكليات، وهذا ما سوف نُقدمه لكم عبر موقع البديل المتميز، سوف نُقدم لكم تنسيق الكليات بناءا على تنسيق العام الماضي، حيث ذكرت عدة مواقع عن مصادر موثوقة بأن تنسيق هذا العام لن يختلف كثيرا عن تنسيق العام الماضي، أي أنه سوف يكون قريبا منه، لذلك يُمكنك أن تطلع على الجدول الآتي لرؤية تنسيق الكليات شعبة علمي.

تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023

الجدول التالي يوضح لكم تنسيق الجامعات المتوقع لعام 2023:

الكليةالدرجة
طب المنصورة387
طب دمياط386
طب سوهاج386
هندسة بترول وتعدين السويس386
طب الزقازيق385
طب فاقوس384
طب طنطا383
طب كفر الشيخ383
طب الإسكندرية382
طب أسنان المنصورة382
طب أسنان جنوب الوادي382
طب القاهرة381
طب أسيوط381
طب بور سعيد381
طب المنوفية بشبين الكوم380
طب جنوب الوادي380
طب عين شمس380
طب الأقصر379
طب بنها379
طب المنيا378
طب أسنان الزقازيق378
طب حلوان378
طب قناة السويس بالإسماعيلية378
طب السويس377
طب الفيوم377
طب أسنان المنوفية377
طب أسنان كفر الشيخ377
طب العريش376
طب أسنان الإسكندرية376
طب أسنان القاهرة376
طب أسنان أسيوط376
طب أسنان طنطا376
طب أسنان عين شمس376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية376
طب أسوان376
طب بني سويف376
طب الوادي الجديد375.6
طب أسنان السويس375
طب أسنان الفيوم375
طب أسنان المنيا375
طب أسنان بني سويف374.5
الكليةالدرجة
علاج طبيعي كفر الشيخ374
صيدلة سوهاج373
علاج طبيعي القاهرة373
علاج طبيعي بنها373
صيدلة المنصورة372
علاج طبيعي السويس372
علاج طبيعي بني سويف372
علاج طبيعي جنوب الوادي372
صيدلة الزقازيق371
صيدلة جنوب الوادي371
صيدلة دمنهور371
صيدلة طنطا371
صيدلة الإسكندرية370
صيدلة القاهرة370
صيدلة المنوفية370
صيدلة أسيوط370
صيدلة بور سعيد370
صيدلة عين شمس370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية370
صيدلة مدينة السادات370
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ370
صيدلة المنيا369.5
صيدلة الفيوم369
صيدلة بني سويف369
صيدلة ج الوادي الجديد369
صيدلة حلوان369
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم367
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم366
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم366
هندسة القاهرة366
هندسة المنصورة366
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم365
حاسبات ومعلومات قنا علوم365
طب بيطري المنصورة365
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم365
طب بيطري سوهاج364
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم363
حاسبات ومعلومات دمياط علوم363
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم363
طب بيطري الزقازيق363
طب بيطري عين شمس363
طب بيطري كفر الشيخ363
هندسة الزقازيق363
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم362
حاسبات ومعلومات طنطا علوم362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم362
طب بيطري المنوفية362
طب بيطري دمنهور362
هندسة دمياط362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية362
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم361
طب بيطري الإسكندرية361
طب بيطري أسيوط361
هندسة عين شمس361
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم360
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم360
الكليةالدرجة
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم360
طب بيطري القاهرة360
طب بيطري بنها360
طب بيطري جنوب الوادي360
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم359
حاسبات ومعلومات السويس علوم359
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم359
طب بيطري المنيا359
هندسة بور سعيد359
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم358
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم358
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية358
طب بيطري مدينة السادات358
هندسة طنطا358
حاسبات ومعلومات العريش علوم357
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم357
طب بيطري أسوان357
طب بيطري بني سويف357
طب بيطري مطروح356.5
طب بيطري العريش356
طب بيطري الوادي الجديد356
ألسن كفر الشيخ355
هندسة كفر الشيخ355
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف354
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية354
كلية الهندسة جامعة دمنهور354
هندسة المنوفية بشبين الكوم354
هندسة الإسكندرية353
هندسة بنها353
هندسة بنها بشبرا353
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة352
علوم سوهاج352
هندسة السويس352
هندسة حلوان352
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف351
تمريض بور سعيد351
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف350
هندسة حلوان بالمطرية350
هندسة سوهاج350
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية349
علوم دمنهور349
هندسة الفيوم348
تمريض المنصورة347
علوم الزقازيق347
علوم كفر الشيخ347
هندسة أسوان347
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية346
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة346
علوم القاهرة346
علوم المنصورة346
علوم جنوب الوادي346
معهد فني صحي المنصورة346
هندسة بني سويف346
علوم الإسكندرية345
علوم أسيوط345
هندسة المنيا345
تمريض طنطا344
هندسة أسيوط344
هندسة جنوب الوادي344
هندسة الطاقة أسوان343
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة343
سياسة واقتصاد السويس343
علوم بنها343
علوم طنطا343
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة342
سياسة واقتصاد بني سويف342

 

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محمودمنذ 15 دقيقة
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